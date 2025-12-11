München (ots) -Eichrechtskonforme Wallboxen gewinnen zunehmend an Relevanz auf dem Markt: Sie kommen dann zum Einsatz, wenn eine exakte Abrechnung der geladenen Strommenge benötigt wird. Das ist beispielsweise bei Angaben gegenüber dem Finanzamt wichtig oder wenn der E-Dienstwagen des Arbeitgebers zuhause geladen wird. Aber auch dann, wenn sich mehrere Fahrzeuge eine Wallbox teilen, etwa in der Garage eines Mehrparteienhauses, sind exakte Messungen nötig und können Ärger vorbeugen. Der ADAC hat 12 eichrechtskonforme Modelle im Test miteinander verglichen. Neben sicherem und zuverlässigem Laden sowie dem Funktionsumfang lag der Fokus insbesondere auch auf den Themen Datensicherheit und Bedienung.In der Grundfunktion "Laden" sind alle getesteten Produkte empfehlenswert: Alle Wallboxen im Testfeld bestanden mühelos die elektrische Sicherheitsprüfung und auch in Sachen Zuverlässigkeit können alle Teilnehmer punkten. Bei über 900 Ladeversuchen mit fünf verschiedenen E-Autos im ADAC Technik Zentrum Landsberg gab es keinen einzigen Ladeabbruch. Die Unterschiede sind also vorwiegend in Details und im Ausstattungsumfang zu finden. Testsieger mit der Note 1,6 wurde die Wallbox KEBA KeContact P40. Sie gehört mit knapp 1300 Euro zu den günstigen Produkten im Testfeld, überzeugt mit einer guten Ausstattung, einfacher Bedienung und vor allem einer intuitiv nutzbaren App. Auch das gelungene Kabelmanagement mit Steckergarage unterscheidet die KEBA von einigen Mitbewerbern im Testfeld.Den zweiten Rang teilen sich die ABB Terra AC und die Charge Amps Dawn Professional DE (beide ADAC Urteil 1,7). Beide Wallboxen stellen sich als gute Allrounder dar, die sichere und zuverlässige Ladevorgänge ermöglichen. An diesen beiden Wallboxen zeigen sich die unterschiedlichen Strategien der Hersteller: Während die ABB auf einem Display viele Ladeinfos darstellt, können die Daten der Charge Amps nur über eine (sehr gute) App abgerufen werden. Dafür weist letztere mit 3,6 Watt einen deutlich geringeren Standby-Verbrauch auf (ABB: 5,7 Watt).Der Punkt Standby-Verbrauch ist für das Modell der Marke DaheimLaden einer von zwei negativen Punkten: Die Wallbox verfügt über ein großes Display und hat mit 7,8 Watt den mit Abstand höchsten Standby-Verbrauch im Test - doch das war nicht das größte Problem: Im Rahmen des ADAC Tests wurden alle Wallboxen auf ihre IT-Sicherheit überprüft. Die "DaheimLader Business" wies dabei gravierende Sicherheitsmängel auf. So konnten an der Wallbox selbst die Admin-Passwörter und die WLAN-Zugangsdaten des Kunden abgegriffen werden. Im weiteren Verlauf der Untersuchung wurden weitere Schwachstellen gefunden, die es sogar ermöglichten, in das Backend des Herstellers einzudringen. Der ADAC hat sowohl den Hersteller der DaheimLader-Wallbox ("New Inergy") als auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) über die Erkenntnisse des Tests informiert. Der Hersteller zeigte einen professionellen Umgang mit den Fehlern, nahm die Wallbox zwischenzeitlich vom Markt, informierte laut eigenen Angaben die Kunden und versorgte betroffene Geräte mit Software-Updates. Das Problem ist New Inergy zufolge inzwischen behoben. Dieser akute Mangel überschattet die sonst guten Leistungen des DaheimLader Business, der aufgrund der Abwertung mit einem ADAC Urteil von 5,0 auf dem letzten Platz des Rankings landet.Der ADAC empfiehlt Verbrauchern, die eine eichrechtskonforme Wallbox suchen, dass sie sich im Vorfeld Gedanken über den benötigten Ausstattungsumfang machen und ein Modell wählen, das eine einfache Exportfunktion der Ladedaten für die Abrechnung bietet. Zudem ist eine Vernetzung über LAN, WLAN und/oder Mobilfunk empfehlenswert, um etwa mit einer App oder über ein Web-Interface bzw. Web-Portal auf Funktionen und Informationen der Wallbox zugreifen zu können. Ein gutes Kabelmanagement erleichtert zudem den Umgang mit der Wallbox im Alltag ungemein.Alle Testergebnisse im Detail finden Sie auf adac.de. (https://www.adac.de)Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6176857