70 der Finanzexperten gehen davon aus, dass das stärkste Wachstum im Bereich Infrastruktur zu verzeichnen sein wird, gefolgt von erneuerbaren Energien (48 %) und TMT (43 %).

53 sehen Private Equity mittlerweile als primäre Quelle für Eigenkapitalfinanzierung, was auf eine bedeutende Veränderung in der Kapitaldynamik schließen lässt.

80 führen KYC-Anforderungen als größte Herausforderung bei der Umsetzung an, da die Komplexität der Transaktionen zunimmt.

Die globale Projektfinanzierung tritt in eine Phase des Wandels ein, der durch die steigende Energienachfrage, die fortschreitende Digitalisierung und groß angelegte Infrastrukturmodernisierungen angetrieben wird und weltweit zu einer Neugewichtung der Investitionsprioritäten führt. Diese Erkenntnisse sind das Ergebnis einer neuen, von CSC in Auftrag gegebenen Studie, die auf den Antworten von 200 Projektfinanzierungsexperten basiert und eine Marktverschiebung hin zu komplexeren, kapitalintensiveren Projekten und einer stärkeren Abhängigkeit von privatem Kapital aufzeigt.

Der jüngste Bericht von CSC, Project Finance at an Inflection Point: Adapting to New Realities 1beschreibt einen sowohl hinsichtlich seiner Größe als auch seiner Komplexität rasch wachsenden Sektor, der durch Kapital angetrieben wird, das zunehmend in langfristige, strategisch wichtige Vermögenswerte fließt.

Als der Bereich mit dem stärksten Wachstumspotenzial für die Zukunft wurde von 70 der Befragten die Infrastruktur genannt, gefolgt von erneuerbaren Energien (48 %) und Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT) mit 43 %. Im Bereich der erneuerbaren Energien liegt die Windkraft mit 50 an erster Stelle, während 41 erneuerbares Erdgas und grünen Wasserstoff anführen, was die zunehmende Dynamik der Technologien für die Energiewende unterstreicht.

Regional ist Europa führend, wo 39 der Befragten für die nächsten drei Jahre ein deutliches Wachstum erwarten, gefolgt vom Vereinigten Königreich (35 %), dem asiatisch-pazifischen Raum (32 %) und Nordamerika (31 %), was eine breit gefächerte globale Investitionspipeline widerspiegelt.

Der steigende Stromverbrauch, vor allem durch Rechenzentren getrieben, die künstliche Intelligenz und die rasante Digitalisierung unterstützen, führt zu einer Neugewichtung der Investitionsprioritäten. Energie, TMT, Transport und soziale Infrastruktur sowie kritische Mineralien werden voraussichtlich die nächste Welle von Projektfinanzierungsaktivitäten bestimmen.

"KI wird aller Voraussicht nach einen beispiellosen Anstieg der Projektfinanzierung auslösen, insbesondere für Rechenzentren und die damit verbundene Infrastruktur", so Christian Oakley-White, Managing Director und Head of Project Finance bei CSC. "Angesichts der Veränderung der Nutzung von Rechenzentren von Cloud-Diensten hin zu generativer KI werden die Anforderungen an Rechenleistung, Energie und Finanzierung exponentiell steigen. Im Gegensatz zur Cloud-Infrastruktur, die überwiegend durch interne Cashflows der großen Technologieunternehmen finanziert wurde, wird die durch die Kapazitätsanforderungen der KI verursachte Lücke von schätzungsweise 1,5 Billionen US-Dollar eine deutlich breitere Investorenbasis und andere Finanzierungsstrukturen erforderlich machen angefangen bei Private Equity und Staatsfonds bis hin zu Bankkrediten, öffentlichen Anleihemärkten und privaten Krediten."

Schon heute lässt sich eine Diversifizierung der Finanzierungsquellen beobachten. Mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer (53 %) nennt Private Equity neben Infrastrukturfonds und Institutionen für Entwicklungsfinanzierung als wichtigste Quelle für Eigenkapitalfinanzierung, 38 geben an, dass private Kredite eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Im Bereich Fremdkapital spielen private Kredite (45 %) eine ähnlich wichtige Rolle wie Infrastrukturplattformen (48 %) sowie lokale (45 %) und internationale (42 %) Konsortialkredite.

Die steigende Aktivität führt zu erhöhtem Ausführungsdruck. 80 der Befragten nennen KYC-Anforderungen als größte Herausforderung, gefolgt von kurzen Finanzierungsfristen (69 %) und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (67 %).

Die Befragten legen daher größeren Wert auf operative Unterstützung: 60 nennen innovative Technologielösungen, die Echtzeit-Transparenz bieten, als entscheidendste Fähigkeit eines Treuhand- und Agenturpartners, während 58 die Bedeutung umfassender administrativer und individueller Dienstleistungen für das Management komplexer, grenzüberschreitender Multi-Stakeholder-Transaktionen betonen.

"Die weltweite Nachfrage nach neuen Energien, Infrastruktur und digitalen Kapazitäten sprengt die Grenzen traditioneller Finanzierungskanäle", so Bryan Gartenberg, Managing Director, Global Sales Head of Project Finance and Loan Agency, CSC. "Privates Kapital hilft, diese Lücke zu schließen, aber die Deals von heute umfassen mehr als nur die Finanzierung. Die Stakeholder suchen Partner mit umfassendem Fachwissen und operativer Disziplin, um komplexe, grenzüberschreitende Transaktionen zu verwalten. Das Outsourcing an erfahrene Treuhand- und Agenturdienstleister ist mittlerweile unerlässlich, um große Projekte schnell und zuverlässig umzusetzen."

Eine Kopie des Berichts Project Finance at an Inflection Point: Adapting to New Realities von CSC können Sie unter folgendem Link herunterladen: cscglobal.com/service/resources/project-finance-report-2026

ENDE

1 CSC hat in Kooperation mit PureProfile 200 Experten für Projektfinanzierung in Nord- und Südamerika, dem Vereinigten Königreich, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum befragt, um zu erfahren, was sie über die Trends und Herausforderungen im Bereich der Projektfinanzierung denken.

Über CSC

CSC ist der führende Anbieter von Lösungen für Unternehmensverwaltung und Compliance und bietet Managern alternativer Fonds und Teilnehmern an den Kapitalmärkten branchenführende Expertise und eine unübertroffene globale Reichweite. CSC nutzt seine umfassende institutionelle Erfahrung und einen maßgeschneiderten Ansatz und bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Fondsverwaltung, Treuhand, Agentur und Compliance an, um eine Vielzahl von Transaktionen auf privaten und öffentlichen Märkten, komplexe Fondsstrategien und skalierbare Abläufe zu unterstützen.

Als vertrauenswürdiger Partner der Wahl für mehr als 70 der PEI 300 und 90 der Fortune 500 unterstützt CSC seine Kunden bei der Bewältigung operativer und transaktionaler Komplexitäten in mehr als 140 Gerichtsbarkeiten und verschiedenen Anlageklassen. Mit umfassenden weltweiten Kapazitäten bieten unsere Expertenteams Lösungen, die auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden zugeschnitten sind. Unser Unternehmen befindet sich seit 1899 in Privatbesitz und wird professionell geführt. Wir kombinieren globale Reichweite, lokale Expertise und innovative Lösungen, um unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen.

We are the business behind business Erfahren Sie mehr unter cscglobal.com.

