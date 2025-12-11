Bitcoin zeigt Chancen auf Trendwende: Analysten von Coinbase bleiben optimistisch

Die jüngste Schwächephase am Kryptomarkt sorgt bei vielen Anlegern für Unsicherheit, doch laut Experten von Coinbase Institutional könnte sich die Stimmung bereits im Dezember wieder deutlich aufhellen. Entscheidend dafür seien eine mögliche geldpolitische Lockerung in den USA, zunehmende Marktliquidität und ein stabileres technologisches Umfeld. Diese Faktoren könnten Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten neuen Auftrieb verleihen.

Zinssenkungserwartungen und steigende Liquidität stützen Marktstimmung

Die Analysten von Coinbase bewerten den jüngsten Rücksetzer nicht als Beginn einer längeren Abwärtsphase, sondern vielmehr als Zwischenstation. Im Zentrum ihrer optimistischen Einschätzung steht die Erwartung, dass die US-Notenbank Federal Reserve in Kürze eine Zinssenkung beschließen könnte. Laut Polymarket liegt die Wahrscheinlichkeit dafür bei 93 Prozent, während das CME FedWatch-Tool eine Chance von 86 Prozent ausweist.

Parallel dazu verbessert sich nach Angaben der Experten der geldpolitische Liquiditätsfluss, abgebildet im hauseigenen M2-Index. Mit der Rückkehr liquider Mittel entstehen neue Investitionsspielräume, die während der Marktunsicherheit der vergangenen Wochen blockiert waren. Auch der Technologiesektor zeigt Stabilität, nachdem ein befürchteter Abschwung in der KI-Branche bislang ausgeblieben ist - ein weiterer Baustein für eine optimistischere Gesamtprognose.

Institutionelle Anleger erhöhen Krypto-Exposure

Auch auf institutioneller Seite mehren sich positive Signale. Besonders bemerkenswert sind Berichte über eine mögliche Kursänderung bei Vanguard, einem der größten US-Vermögensverwalter und bislang strikten Gegner von Krypto-ETFs. Eine Öffnung des Unternehmens hätte enorme Bedeutung für den Markt.

Zudem soll die Bank of America ihren Finanzberatern neue Richtlinien vorgegeben haben, wonach künftig bis zu 4 Prozent der Kundenportfolios in digitale Vermögenswerte investiert werden dürfen. Diese Entwicklung unterstreicht die wachsende Akzeptanz von Kryptowährungen in der traditionellen Finanzwelt. Beobachter sehen in diesem steigenden Engagement ein Zeichen dafür, dass sich Institutionen bereits auf eine potenzielle Markterholung vorbereiten.

Bitcoin Hyper Presale nähert sich der 30-Millionen-Dollar-Marke

Parallel zur makroökonomischen Debatte rückt Bitcoin Hyper zunehmend in den Fokus der Krypto-Community. Das Projekt kombiniert die fundamentale Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks mit der Geschwindigkeit der Solana Virtual Machine. Ziel ist es, Nutzern schnellere und kostengünstigere Transaktionen zu ermöglichen und neue Web3-Anwendungsbereiche zu erschließen.

In der internationalen Berichterstattung wird Bitcoin Hyper bereits als potenzielles "Bitcoin-Upgrade" bezeichnet. Die wachsende Aufmerksamkeit spiegelt sich auch im Presale wider, der kurz davorsteht, die Marke von 30 Millionen US-Dollar zu erreichen - ein starkes Zeichen in einem volatilen Marktumfeld. Branchenanalysten halten es für möglich, dass sich Bitcoin Hyper langfristig zu einem Milliardenprojekt entwickeln könnte.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.