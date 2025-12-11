Ethereum nimmt erneut Fahrt auf: Kursziel 4.000 Dollar rückt näher

Ethereum zeigt nach einer längeren Schwächephase wieder deutliche Stärke. Der führende Altcoin konnte in den vergangenen Tagen wichtige Kursmarken zurückerobern, während institutionelle Investoren verstärkt ETH akkumulieren. Technische Signale, ein bullisches Marktumfeld und zunehmende Whale-Aktivität deuten darauf hin, dass die Kryptowährung vor einer möglichen neuen Wachstumsphase steht.

Starke Erholung nach deutlicher Marktkorrektur

Nach der Korrektur zwischen August und November, in der Ethereum von seinem Allzeithoch bei 4.953,73 Dollar auf 2.682 Dollar fiel, zeigt sich nun ein klarer Trendwechsel. Die Bullen etablierten eine Reversal-Struktur mit zwei Higher Lows bei 2.750 und 2.950 Dollar, was auf zunehmende Marktstärke hindeutet.

Innerhalb der letzten 24 Stunden legte ETH um 7,5 Prozent zu und näherte sich zeitweise der 3.400-Dollar-Marke. Mit neuen Higher Highs über 3.100, 3.200 und 3.300 Dollar sowie einer zurückeroberten Marktkapitalisierung von über 400 Milliarden Dollar steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Ethereum einen nachhaltigen Aufwärtstrend beginnt.

Institutionelle Nachfrage steigt - Analysten bleiben bullish

Whales und institutionelle Investoren zeigen derzeit ein klares Akkumulationsverhalten. Daten von Santiment belegen, dass allein in den letzten drei Wochen über 934.000 ETH - im Wert von 3,15 Milliarden Dollar - aufgekauft wurden. Gleichzeitig fällt der ETH-Bestand auf Exchanges auf nur noch etwa 8,7 Prozent des Gesamtsupply, den niedrigsten Stand seit 2015.

Mehrere Analysten sehen darin ein bullisches Signal. Michaël van de Poppe erwartet, dass Ethereum Bitcoin in der nächsten Wachstumsphase outperformen könnte, da der 20-Tages-MA erfolgreich zurückerobert wurde. Analyst Ted Pillows sieht bei einem Durchbruch über 3.400 Dollar weiteres Potenzial bis zum nächsten Widerstand bei rund 3.800 Dollar.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.