Partnerschaft zur Förderung KI-gestützter Innovation und Expansion von Beyond Now

Bregal Milestone, eine führende europäische Software-Private-Equity-Firma, kündigte heute Wachstumsinvestitionen in Beyond Now (das "Unternehmen") an, ein schnell wachsender cloud-nativer Anbieter für Supply-Chain-Software für KI-gestützten digitalen Handel. Angetrieben von einer starken Kundennachfrage hat Beyond Now ein profitables Wachstum und ein ARR-Wachstum der letzten zwölf Monate von mehr als 40% erzielt.

Beyond Now unterstützt einige der weltweit größten und innovativsten Kommunikationsdienstleister (CSPs, Communication Service Providers) für das Management komplexer digitaler Lieferketten, um nahtlose End-to-End-Partner- und Kundenbetriebe zu schaffen, darunter Verizon, AT&T, Deutsche Telekom und NTT. Gegründet im Jahr 2018 bedient das Unternehmen Telekommunikationsanbieter, Technologieunternehmen und Privatunternehmen, um digitale Dienste durch seine Suite moderner Ecosystem Orchestration und Digital Platforms effizient zu skalieren und zu monetarisieren einschließlich AI Digital Business Platform zur Orchestrierung von Partnerangeboten, AI Digital Marketplace Lösung für personalisierte Kundenerlebnisse und AI SaaS BSS, das für cloudnative Monetarisierungen und Automatisierungen konzipiert wurde.

"Viele große Unternehmen mit komplexen Lieferketten durchlaufen einen tiefgreifenden Wandel und bewegen sich weg von Altsystemen in Richtung cloudnativer, modularer und KI-gestützter Lösungen", so Sebastian Charpentier, Principal bei Bregal Milestone. "Da die Kunden nach neuen Wegen suchen, um Einnahmen durch B2B- und B2B2X-Marktplätze freizuschalten, sind wir der Überzeugung, dass das Portfolio an Plattformen, die strategische Ausrichtung und das Managementteam von Beyond Now gut positioniert sind, um den Fortschritt in diesem sich wandelnden Umfeld voranzutreiben."

Durch diese Partnerschaft wird Beyond Now seine Produktinnovation stärken, darunter Entwicklungen in Agentic AI, Steigerung des Kundenerfolgs durch erweiterte Ressourcen und Unterstützung für Betreiber und Unternehmen sowie Beschleunigung von Markteinführungsinitiativen in Schlüsselmärkten.

"Beyond Now wurde auf der Überzeugung gegründet, dass die Zukunft des digitalen Handels in den Ökosystemen liegt ein breiteres Partnernetzwerk und größere Chancen", so Angus Ward, CEO bei Beyond Now. "Mit Bregal Milestone haben wir den richtigen Partner gefunden, um unsere nächste Wachstumsphase zu beschleunigen. Die Expertise, die Beziehungen im Markt, die kulturelle Ausrichtung und die nachgewiesene Erfolgsbilanz des Teams bei der Unterstützung von Software-Unternehmen beim Verkauf werden es uns ermöglichen, in Innovationen zu investieren, um unsere Kunden besser zu unterstützen und noch schneller zu wachsen."

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht offengelegt. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen regulatorischen Bedingungen und wird im ersten Quartal 2026 erwartet..

Über Bregal Milestone

Bregal Milestone ist ein führendes Private Equity-Unternehmen. Seit seiner Gründung wurde Kapital in Höhe von €1,3 Milliarden beschafft. Das Unternehmen stellt Wachstumskapital zur Verfügung und bietet strategische Unterstützung für führende Technologieunternehmen. Bregal Milestone ist Teil von Bregal Investments, einer führenden globalen Investmentplattform, die mehr als €19 Milliarden an Vermögen verwaltet. Bregal Milestone wurde von GrowthCap als eines der Top Growth Equity-Firmen des Jahres 2024 ausgezeichnet. Mehr Informationen finden Sie unter www.bregalmilestone.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Beyond Now

Beyond Now ist ein schnell wachsender Anbieter von AI-First-Ökosystem-Orchestrierung und digitalen Plattformen, um dazu beizutragen, fortschrittliche Technologien und Partnerökosysteme zur Förderung von Wachstum und Innovation zu nutzen. Mit unserer branchenführenden BSS, Marketplace und Digital Business Platform können Sie und Ihre Partner problemlos zusammenarbeiten, um Technologielösungen effizient und in großem Umfang zu entwickeln, veräußern, verwirklichen, monetarisieren und verwalten. Zu unseren Kunden zählen namhafte Unternehmen, wie Verizon, NTT, Deutsche Telekom, TELUS, BT, Telia, Lyse und A1. Wir fördern die Zusammenarbeit der Branche aktiv durch strategische Partnerschaften mit AWS, Google, Microsoft, Accenture, NTT DATA und anderen und gewährleisten die Flexibilität und Agilität, die Sie benötigen, um stets einen Schritt voraus zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.beyondnow.com.

