Die Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen wird eine der weltweit größten Jet-Flotten mit zuverlässiger WLAN-Konnektivität ausstatten und den Eigentümern ein nahtloses, erstklassiges Erlebnis garantieren.

NetJets, der weltweit führende Anbieter von Privatflugzeugen, und Starlink haben eine Vereinbarung geschlossen, um bis Ende 2026 600 Flugzeuge der globalen Flotte von NetJets mit Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung auszustatten und damit ein neues Maß an Produktivität und außergewöhnlichen Reiseerlebnissen in der Luft zu ermöglichen.

"Diese Vereinbarung mit Starlink versetzt NetJets in die Lage, unseren Eigentümern und ihren Gästen weiterhin außergewöhnliche Reiseerlebnisse zu bieten", sagte Patrick Gallagher, Präsident von NetJets Aviation. "Mit Starlink wird das Reisen durch zuverlässige Konnektivität aufgewertet, unabhängig davon, ob unsere Eigentümer geschäftlich oder privat fliegen denn nahtlose Konnektivität ist entscheidend für das Erlebnis, das unsere Eigentümer benötigen und verdienen."

Diese mehrjährige Service-Level-Vereinbarung ebnet NetJets den Weg, seine Flugzeuge in den USA und Europa schnell und nahtlos auszustatten, wobei die Installation bereits in diesem Monat beginnen soll.

Starlink ist die weltweit fortschrittlichste Satellitenkonstellation, die eine niedrige Erdumlaufbahn nutzt, um Breitband-Internet für Streaming, Gaming und mehr bereitzustellen. Mit über 8.000 Satelliten im Orbit bietet Starlink Zuverlässigkeit, Geschwindigkeiten von bis zu 500 Mbit/s, Abdeckung auf globalen Routen und Verfügbarkeit selbst an den entlegensten Orten.

Jason Fritch, VP of Starlink Enterprise Sales, SpaceX, sagte: "Mit Starlink an Bord Ihres NetJets-Flugs können Sie Ihre Produktivität steigern, nahtlose Videoanrufe führen, On-Demand-Streaming nutzen und Spiele spielen, genau wie Sie es am Boden tun können. Wir freuen uns, das Reiseerlebnis mit NetJets auf ein neues Niveau zu heben und unser Versprechen einzuhalten, auch in 40.000 Fuß Höhe eine außergewöhnliche Konnektivität zu bieten."

Starlink wird in Cessna Citation Latitudes, Embraer Praetor 500, Cessna Citation Longitudes, Bombardier Challenger 350, Bombardier Challenger 650 und der gesamten Bombardier Global-Flotte in den USA sowie in Bombardier Challenger 650 und Bombardier Global-Flugzeugen mit Basis in Europa installiert.

Über NetJets

NetJets wurde 1964 als Executive Jet Airways gegründet und setzt seit mehr als 60 Jahren Maßstäbe in der Branche und übertrifft diese sogar. Heute ist NetJets stolz darauf, ein Unternehmen von Berkshire Hathaway zu sein, das für sein unerschütterliches Engagement für Sicherheit und Service bekannt ist. Das Portfolio von NetJets umfasst verschiedene Unternehmen, darunter NetJets, Executive Jet Management, QS Partners und QS Security, und bietet eine Vielzahl von individuell anpassbaren Reiselösungen, darunter Shared Ownership, Leasing- und Jetcard-Optionen, Flugzeugmanagement, Privatjet-Charter, Makler- und Akquisitionsdienstleistungen sowie spezialisierte Sicherheitsdienstleistungen. Diese umfassende Palette an Lösungen ist der Grund, warum sich so viele der anspruchsvollsten Reisenden der Welt seit Generationen für NetJets entscheiden. Ein weiterer Grund ist, dass NetJets über die größte und vielfältigste Privatjet-Flotte der Welt verfügt, die jederzeit Zugang zu selbst den entlegensten Zielen rund um den Globus ermöglicht. Um mehr über den Marktführer in der privaten Luftfahrt zu erfahren, besuchen Sie noch heute netjets.com.

Über Starlink

Starlink ist die weltweit fortschrittlichste Satellitenkonstellation in der erdnahen Umlaufbahn und bietet zuverlässiges Breitband-Internet, das Streaming, Online-Gaming, Videoanrufe und vieles mehr unterstützt. Starlink wird von SpaceX entwickelt und betrieben. Als weltweit führender Anbieter von Startdienstleistungen und einziger Anbieter mit einer wiederverwendbaren Rakete der Orbitalklasse verfügt SpaceX über umfassende Erfahrung sowohl mit Raumfahrzeugen als auch mit Operationen im Orbit. Weitere Informationen finden Sie unter www.starlink.com und folgen Sie @Starlink auf X.

