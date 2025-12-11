Die vierte jährliche Benchmark-Studie zeigt, dass Online-Kanäle die Neukundengewinnung ankurbeln doch der eigentliche wirtschaftliche Wandel besteht darin, wie Einzelhändler die digitale Nachfrage mithilfe KI-gestützter Methoden in ein hochwertiges Einkaufserlebnis vor Ort transformieren.

Der Online-Lebensmittelhandel erlebt ein Comeback, doch die wahre Chance für Einzelhändler liegt in der nahtlosen Verbindung digitaler Kanäle mit dem physischen Ladengeschäft. Laut SymphonyAI, einem weltweit führenden Anbieter von vertikalen KI-Plattformen, und dessen viertem jährlichen Grocery E-Commerce Benchmark, der branchenweit größten Verlaufsstudie zum digitalen Einkaufsverhalten im Lebensmittelbereich, ist nach drei mageren Jahren wieder Wachstum zu verzeichnen. Doch während Online-Lebensmittelgeschäfte neue und wiederkehrende Kunden anziehen, liegt der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg nun darin, dieses digitale Engagement in Ladenverkäufe, Kundentreue und hochwertige Kundenerlebnisse umzusetzen.

Die Studie, die 1,3 Milliarden Transaktionen und 68 Millionen Haushalte in den USA und Europa analysierte, zeigt einen strukturellen Wandel: Der digitale Lebensmitteleinkauf wird nicht mehr durch wöchentliche Großeinkäufe geprägt, sondern durch kleine, zielgerichtete Einkäufe. Diese Veränderungen in der Kanalnutzung bedeuten, dass Einzelhändler das Einkaufserlebnis im Laden neu gestalten müssen mithilfe digitaler Erkenntnisse, KI-gestützter Segmentierung und personalisierter Kundenansprache, um den heutigen Kunden das zu bieten, was sie wollen, und zwar dort, wo es am wichtigsten ist: in physischen Geschäften.

Ein neues Wirtschaftsmodell: KI verbindet Online- und Ladengeschäft

Die diesjährigen Ergebnisse weichen stark von den bisherigen Trends ab und deuten auf eine neue, KI-gestützte Strategie im Einzelhandel hin:

Das Wachstum wird durch Akquisitionen vorangetrieben, mit einem Anstieg von 12 bei neuen und reaktivierten Kunden im Vergleich zum Vorjahr. Erfolgreiche Einzelhändler nutzen KI-gestützte Präferenzmodelle, um diese Käufer online zu identifizieren und sie zu treuen Kunden im Ladengeschäft zu machen.

Kleine Warenkörbe dominieren, wobei einmalige Käufe wie vergessene Artikel und Nachkäufe eine wichtige Rolle spielen. KI-gestützte Empfehlungen und gezielte Werbeaktionen können Online-Käufer dazu bewegen, sich für Paketangebote und den Kauf eines umfangreicheren Warenkorbs im Laden zu entscheiden.

Sogar sehr treue Online-Käufer besuchen die Geschäfte seltener, was die Dringlichkeit für physische Geschäfte erhöht, mithilfe digitaler Signale und KI-basierter Abläufe reaktionsschneller, personalisierter und effizienter zu werden.

Abonnements erweisen sich als wichtiger Hebel zur Steigerung der Kundenfrequenz. Einzelhändler, die KI-gestützte Erkenntnisse aus digitalen Aktivitäten nutzen, können Abonnement-Abholungen im Laden, Treuevorteile und personalisierte Erlebnisse im Laden anbieten, die das Engagement wiederherstellen.

Diese Veränderungen spiegeln einen allgemeinen Druck wider von der Zeitknappheit der Verbraucher bis hin zur inflationsbedingten Preissensibilität und veranlassen Lebensmittelhändler dazu, die Nutzung digitaler Daten und KI zur Optimierung ihrer physischen Ladenumgebungen, ihres Merchandisings und ihrer Betriebsabläufe zu überdenken.

Regionale Ansätze diversifizieren sich aber der Laden bleibt entscheidend

Der Benchmark hebt auch Unterschiede zwischen den Regionen hervor:

US-Einzelhändler legen den Schwerpunkt auf Kundenakquise und Omnichannel-Expansion. Die Marktführer sind diejenigen, die digitale Verhaltenssignale nutzen, um die Kundenansprache zu personalisieren und so den Kundenverkehr und die Ausgaben im Geschäft zu steigern.

Europäische Einzelhändler, die in einem reiferen digitalen Markt konkurrieren, setzen verstärkt auf Kundenbindung und die Wiederherstellung der Kundenfrequenz. Viele nutzen mittlerweile KI, um ihre digitalen Angebote und das Einkaufserlebnis im Laden aufeinander abzustimmen und so die Markentreue am physischen Regal zu stärken.

In beiden Fällen ermöglicht die KI-Einzelhandelsplattform von SymphonyAI Einzelhändlern, digitale Chancen in höhere Konversionsraten vor Ort umzusetzen, höherwertige Warenkörbe anzuregen und operative Exzellenz zu erreichen.

Perspektive der Geschäftsleitung

"Dies ist keine Rückkehr zum Verhalten vor der Pandemie es ist die Entstehung eines neuen Wirtschaftsmodells, das auf KI basiert", sagte Manish Choudhary, Präsident des Einzelhandelsbereichs bei SymphonyAI. "Der Online-Lebensmittelhandel mag zwar wachsen, aber die Einzelhändler, die digitale Erkenntnisse eng mit dem physischen Ladengeschäft verknüpfen und so jedes Einkaufserlebnis, jedes Produktpaket und jede Werbeaktion personalisieren sind diejenigen, die gewinnen werden. Die vertikale KI-Plattform von SymphonyAI ermöglicht es Einzelhändlern, Erkenntnisse in zeitnahe, gezielte Maßnahmen im Laden umzusetzen und so das nächste Jahrzehnt des Lebensmitteleinzelhandels neu zu gestalten."

KI-gestützte Lösungen für den modernen Einzelhandel

Trends wie diese unterstreichen die Bedeutung einer KI-gestützten, intelligenten Umsetzung im Einzelhandel. Die gleichen Erkenntnisse zum Kundenverhalten fließen auch in die CINDE Connected Retail-Plattform von SymphonyAI ein, die Merchandising, Filialbetrieb, Nachfrageprognosen und Retail Media für physische Umgebungen unterstützt. Mit CINDE können Lebensmittelhändler und Konsumgüterhersteller:

Wertvolle Online-Käufer präzise identifizieren und ansprechen, um sie im Ladengeschäft zu Stammkunden zu machen

Einkaufserlebnisse, Empfehlungen und Werbeaktionen im Geschäft auf Grundlage digitaler Bedarfssignale und prädiktiver Modelle individualisieren

Sortiment, Verkaufsräume und Preisgestaltung auf Grundlage KI-gestützter, hyper-lokalisierter Erkenntnisse dynamisch optimieren

Die Gefahr von Kundenabwanderungen erkennen und verringern, indem Sie Treue- und Abonnementprogramme im Geschäft aktivieren

Digitale Kampagnen und Aktionen im Laden synchronisieren, um eine maximale Wirkung über alle Kanäle hinweg zu erzielen

Die Erkenntnisgewinnung und den Übergang von der Analyse zur praktischen Umsetzung beschleunigen, indem sie Datensilos zwischen den digitalen Daten und den Interaktionen im Laden abbauen.

Studienmethodik

Der Grocery E-commerce Benchmark von SymphonyAI, der nun bereits im vierten Jahr durchgeführt wird, gilt als die umfassendste Längsschnittanalyse des Online-Einkaufsverhaltens im Lebensmittelbereich. Die Studie von 2025 umfasst:

1,3 Milliarden Transaktionen

11 Milliarden Einheiten, darunter 888 Millionen Online-Transaktionseinheiten

68 Millionen Haushalte in den USA und Europa

Daten für den Zeitraum vom ersten Quartal 2019 bis zum zweiten Quartal 2025

Gleich gewichtete Einzelhändler, um zu gewährleisten, dass die Ergebnisse repräsentativ sind

Um einen detaillierten Einblick in die KI-gestützten Trends und Strategien zu erhalten, die die Zukunft des E-Commerce im Lebensmittelbereich prägen werden, laden Sie das vollständige E-Book "Ecommerce 2025: The New Era of Grocery Innovation" (E-Commerce 2025: Die neue Ära der Innovation im Lebensmittelbereich) herunter oder sehen Sie sich das Experten-Webinar an.

Einen Rückblick auf die Markttrends und Erkenntnisse des letzten Jahres finden Sie in unserer Pressemitteilung zum E-Commerce 2024.

Über SymphonyAI

SymphonyAI bietet vertikale KI-Plattformen, die Unternehmen dabei helfen, ihre komplexesten geschäftskritischen Herausforderungen zu bewältigen von der Bekämpfung der Finanzkriminalität über die Verbesserung der Ladenperformance bis hin zur Effizienzsteigerung in der Fertigung. Mehr als 2.000 Unternehmenskunden weltweit, darunter 200 der führenden Finanzinstitute, die 25 größten Konsumgüterhersteller und viele der weltweit größten Lebensmittelhändler und Industrieunternehmen, vertrauen auf SymphonyAI. Das Unternehmen bietet domänenspezifisch trainierte Anwendungen und vorgefertigte Agenten, die vom ersten Tag an einsatzbereit sind. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.symphonyai.com/.

