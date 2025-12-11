United First Partners fungiert als Introducing Broker beim Börsengang von Mayflower, einem in Großbritannien notierten Akquisitionsvehikel und einer der größten Primärneuemissionen in London im Jahr 2025, was die zunehmende Präsenz von UFP im Bereich ECM unterstreicht

United First Partners ("UFP") freut sich, seine Rolle als Introducing Broker für Mayflower Acquisition Limited ("Mayflower") bekannt zu geben, das heute seinen Börsengang abgeschlossen und 500 Millionen US-Dollar aufgenommen hat. Aufgrund des Umfangs des eingeworbenen Kapitals zählt Mayflower zu den größten Londoner Akquisitionsvehikeln der letzten Jahre.

Das Angebot stellt eine bedeutende Entwicklung für die expandierende Kapitalmarktplattform von UFP dar und spiegelt die zunehmende Aktivität des Unternehmens im Bereich Equity Capital Markets (ECM) wider.

Über Mayflower Acquisition Limited

Mayflower ist ein in Großbritannien börsennotiertes Akquisitionsvehikel, das von TOMS Capital und der JRJ Group gesponsert wird und gegründet wurde, um Ausstiegsmöglichkeiten in einem Universum von Unternehmen mit geschlossenem Aktionärskreis zu erschließen, darunter seit langem gehaltene Private-Equity-Vermögenswerte und große Familienunternehmen.

Die Struktur von Mayflower bietet Kapitalgarantien für Vermögensinhaber, eine flexible Liquiditätslösung und höhere Erfolgsaussichten für Transaktionen sowie für Investoren äußerst vorteilhafte wirtschaftliche Bedingungen mit einer bedeutenden Zusage des Sponsors in Höhe von 75 Millionen US-Dollar.

Mayflower wurde von Noam Gottesman, Sir Jeremy Isaacs CBE und Roger Nagioff gegründet, die seit über drei Jahrzehnten zusammenarbeiten und eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Suche nach Akquisitionsmöglichkeiten und dem Aufbau von Unternehmen vorweisen können, sowohl durch organisches Wachstum als auch durch die Umsetzung wertsteigernder M&A-Strategien, die Shareholder Value schaffen.

UFP erweitert seinen Fokus auf ECM

Die Beteiligung von UFP am Börsengang von Mayflower steht im Einklang mit der übergeordneten Strategie des Unternehmens, sein ECM-Angebot weiter auszubauen.

Aufbauend auf seinen bewährten Stärken in den Bereichen ereignisorientierte und spezielle Situationsforschung sowie Vertrieb investiert UFP in Kompetenzen in folgenden Bereichen:

IPO und SPAC-Emissionsgeschäft und -Vertrieb

Blockgeschäfte und Aktienplatzierungen

Aktiengebundene Transaktionen

Grenzüberschreitende Kapitalmarktlösungen

"Unsere Arbeit an der Mayflower-Transaktion verdeutlicht die Ausrichtung unserer wachsenden ECM-Plattform", erklärte Michael Hadjedj, Gründer und CEO von UFP.

"Wir streben die Teilnahme an Transaktionen an, bei denen wir unseren Kunden dank unserer globalen Reichweite und marktübergreifenden Expertise konstruktive Unterstützung bieten können."

Über United First Partners

United First Partners ("UFP") ist ein weltweit tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf ereignisorientierte Beratung, Sondersituationen und die Ausführung von Aktienderivaten spezialisiert hat.

Mit Niederlassungen in den wichtigsten Finanzzentren bietet UFP Marktinformationen, konfliktfreie Beratung und institutionelle Ausführung für Unternehmen, Hedgefonds und Vermögensverwalter weltweit.

UFP ist über regulierte Unternehmen tätig, darunter in den USA United First Partners LLC, ein registrierter Broker/Händler und Mitglied der FINRA und SIPC.

In Großbritannien und Australien sind "UFP London" und "United First Partners" eingetragene Handelsnamen von Mariana UFP LLP (FRN 551170) und Mariana UFP SAS (FRN 989397), die von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert werden.

In Frankreich ist "United First Partners" ein eingetragener Handelsname von Mariana UFP SAS, zugelassen und reguliert durch die ACPR AMF (BIC-Code 14483).

In den Vereinigten Arabischen Emiraten wird Mariana UFP Capital Markets (DIFC) Limited von der DFSA (RN F002918) reguliert und ist für die Ausübung von Maklertätigkeiten zugelassen.

Eingetragen als Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Bundesstaat New York. USA

United First Partners, LLC ist ein registrierter Broker/Händler und Mitglied der FINRA und SIPC.

