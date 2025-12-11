The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.12.2025
ISIN Name
DE000HLB38X7 LB.HESS.THR.CA.TIL.12C/19
US92343VGG32 VERIZON COMM 21/26
DE000HLB7B48 LB.HESS.THR.CARRARA12Z/22
DE000HLB7960 LB.HESS.THR.CARRARA12M/22
XS0236515309 RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN
US064159HB54 BK NOVA SCOTIA 15/25
US92343VFF67 VERIZON COMM 20/27
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.12.2025
ISIN Name
DE000HLB38X7 LB.HESS.THR.CA.TIL.12C/19
US92343VGG32 VERIZON COMM 21/26
DE000HLB7B48 LB.HESS.THR.CARRARA12Z/22
DE000HLB7960 LB.HESS.THR.CARRARA12M/22
XS0236515309 RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN
US064159HB54 BK NOVA SCOTIA 15/25
US92343VFF67 VERIZON COMM 20/27
© 2025 Xetra Newsboard