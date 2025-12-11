Anzeige
Donnerstag, 11.12.2025
China zieht den Stecker - Lithiumpreis explodiert, Südamerika wird zum Gamechanger
11.12.2025 06:33 Uhr
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 11. Dezember

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 11. Dezember 

=== 
*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Jahresergebnis 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November 
  07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (09:00 PK) 
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis des geldpolitischen Rats 
     Leitzins 
     PROGNOSE: 0,00% 
     zuvor:   0,00% 
*** 10:00 DE/Munich Re, Kapitalmarkttag (8:00 PK) 
*** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, PK mit CEO und CFO zum Kapitalmarkttag 
*** 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 
  10:00 DE/Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung 
     Halle (IWH), Konjunkturprognose 
*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Winter 
*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI - Rheinisch-Westfälisches 
     Institut für Wirtschaftsforschung 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 223.000 
     zuvor:   191.000 
*** 14:30 US/Handelsbilanz September 
     PROGNOSE: -62,0 Mrd USD 
     zuvor:   -59,6 Mrd USD 
*** 15:00 DE/BASF SE, Forschungs-PK mit CTO 
 
***   - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt 
***   - BE/Treffen der Eurogruppe 
    - CH/Givaudan SA, Pre-close Roundtable zum Jahresergebnis 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.