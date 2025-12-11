Amsterdam (ots) -ONE-Dyas hat mit seinen Partnern EBN und Tenaz Energy einen Meilenstein in der Energiewende erreicht: Die Kabelverbindung zwischen der Plattform N05-A und dem deutschen Offshore-Windpark Riffgat ist fertiggestellt und wird zur Erdgasförderung genutzt. Damit ist N05-A die erste Gasplattform in der niederländischen und deutschen Nordsee, die mit Offshore-Windenergie betrieben wird.Bohrungen auch vollständig elektrischSeit einigen Monaten fördert die Plattform N05-A Erdgas aus einem niederländischen Bohrloch, aber bald wird mit der Bohrung eines zweiten Bohrlochs begonnen. Auch das ist ein Novum in diesem Teil der Nordsee: Die mobile Bohrplattform, die vorübergehend an N05-A angeschlossen wird, wurde für einen vollständig elektrischen Antrieb umgerüstet. Dadurch erfolgen sowohl die Gasförderung als auch die Bohrarbeiten fast keine CO2-Emissionen: ein Durchbruch bei Offshore-Gasprojekten.Umweltvorteile und VersorgungssicherheitDank der Elektrifizierung werden die Treibhausgasemissionen nahezu auf Null reduziert. Damit unterstützt diese Erdgasförderung die Klimaziele, die auf eine Emissionsreduzierung abzielen. Gleichzeitig leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit mit Erdgas während der Energiewende.Die Plattform N05-A kann zwei Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr produzieren, was 7 % des niederländischen Bedarfs und mehr als 2,5 % des deutschen Bedarfs entspricht. Das niederländisch-deutsche Energieprojekt befindet sich in strategisch günstiger Lage im Grenzgebiet in der Nordsee, wo mehrere kleine Felder zusammen zu einer stabilen Energieversorgung für die Niederlande und Deutschland beitragen. Das Potenzial dieser Felder in diesem sogenannten GEMS-Gebiet beträgt etwa 50 Mrd. Kubikmeter Erdgas. Der Gasbedarf im Jahr 2024 betrug in Deutschland etwa 75 Mrd. Kubikmeter und in den Niederlanden etwa 30 Mrd. Kubikmeter.Chris de Ruyter van Steveninck, CEO ONE-Dyas: "Solange Nachfrage nach Erdgas besteht, nehmen wir gemeinsam mit der niederländischen und deutschen Regierung unsere Verantwortung wahr. Die vollständige Elektrifizierung von N05-A erhöht die Nachhaltigkeit von Nordsee-Erdgas im Vergleich zu importiertem Erdgas aus Ländern, von denen wir lieber nicht vollständig abhängig sein möchten. Es ist ein starkes Signal, dass die Niederlande und Deutschland maximal auf die lokale Gasförderung in der Nordsee setzen. Die Volumen von N05-A und den umliegenden Feldern tragen tatsächlich dazu bei, unsere Selbstversorgung zu erhöhen."Bilaterales Abkommen für eine stabile EnergieversorgungDie Erschließung der Gasfelder in diesem Gebiet steht in vollem Einklang mit der Politik der niederländischen und deutschen Regierung, die im Rahmen der Energiewende auf die Förderung der Erdgasgewinnung in der Nordsee setzt, um die Importabhängigkeit so gering wie möglich zu halten. Zu diesem Zweck haben die Nachbarländer Deutschland und die Niederlande am 28. August 2025 ein bilaterales Abkommen (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2025/08/28/nederland-en-duitsland-tekenen-verdrag-over-gezamenlijke-gaswinning-in-noordzee) unterzeichnet, um die Gasversorgungssicherheit für Einwohner und Unternehmen zu gewährleisten und einen Beitrag zu einem stärkeren europäischen Gasmarkt zu leisten.Pressekontakt:Corine Toussaint, External Affairs & Communications Manager ONE-DyasE-Mail: corine.toussaint@onedyas.comTelefon: +31(0)624752522www.gemsnoordzee.comOriginal-Content von: ONE-Dyas B.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175025/6176876