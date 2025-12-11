PURE Funds AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Medienmitteilung I Zug, 11. Dezember 2025
Kapitalerhöhung
Die Fondsleitung PURE Funds AG hat vom 24. November bis zum 5. Dezember 2025 für den PURE Swiss Opportunity REF (PSO), unter Wahrung des Bezugsrechts, sehr erfolgreich eine Kapitalerhöhung durchgeführt, die deutlich überzeichnet war.
Auf der Basis der 306'384 neu ausgegebenen Anteile fliessen dem Immobilienfonds Neugelder in der Höhe von CHF 40 Mio. zu. Insgesamt stieg damit die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile auf 1'685'114. Neben bestehenden konnten auch neue Investoren gewonnen werden.
Die Liberierung der neu ausgegebenen Anteile erfolgt per 12. Dezember 2025.
Verwendung des Kapitals
Mit dem Emissionserlös, der sowohl für den strategiekonformen Erwerb von Liegenschaften als auch zur Senkung der Fremdfinanzierungsquote verwendet wird, kann der PSO die nächsten Wachstumsschritte realisieren. Eine Pipeline an attraktiven Objekten ist vorhanden, welche den Wohnanteil im Portfolio weiter steigern wird.
Die Fondsleitung PURE Funds AG spricht allen bestehenden wie neuen Investoren ihren Dank für das entgegengebrachte Vertrauen aus.
Über PURE Funds AG
Partnership, Unique, Return und Engagement - das ist PURE. Die PURE Funds AG ist eine von der FINMA bewilligte, unabhängige und privat gehaltene Fondsleitung. Wir verwalten und vertreiben eigene Fondslösungen mit Fokus auf Investments in Immobilien. Zudem bieten wir Beratung, Asset und Portfolio Management sowie die Abwicklung von Immobilientransaktionen für Dritte an. Durch unser innovatives und leidenschaftliches Handeln kreieren wir Chancen, schaffen Werte und gestalten gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft. Wir hinterfragen und optimieren bewährte Geschäftsfelder, sind agil und realisieren Opportunitäten mit Weitsicht.
Weitere Informationen und Kontakt
PURE Funds AG | T +41 41 726 19 19 | info@pure.swiss | www.pure.swiss
CEO I Flavio Lauener I T +41 41 726 19 10 I flavio.lauener@pure.swiss
Head Investment Management | Michael Kirschner | T +41 41 726 19 13 | michael.kirschner@pure.swiss
Investor Relations I Beat Blattner I T +41 41 726 19 19 I beat.blattner@pure.swiss
