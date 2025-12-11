PURE Funds AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

PURE Swiss Opportunity REF (PSO) - erfolgreicher Abschluss der deutlich überzeichneten Kapitalerhöhung



11.12.2025 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Medienmitteilung I Zug, 11. Dezember 2025 Erzielter Emissionserlös: CHF 40 Mio.

Anzahl neu ausgegebene Anteile: 306'384

Neu sich im Umlauf befindende Anteile: 1'685'114

Liberierung: 12. Dezember 2025 Kapitalerhöhung Die Fondsleitung PURE Funds AG hat vom 24. November bis zum 5. Dezember 2025 für den PURE Swiss Opportunity REF (PSO), unter Wahrung des Bezugsrechts, sehr erfolgreich eine Kapitalerhöhung durchgeführt, die deutlich überzeichnet war. Auf der Basis der 306'384 neu ausgegebenen Anteile fliessen dem Immobilienfonds Neugelder in der Höhe von CHF 40 Mio. zu. Insgesamt stieg damit die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile auf 1'685'114. Neben bestehenden konnten auch neue Investoren gewonnen werden. Die Liberierung der neu ausgegebenen Anteile erfolgt per 12. Dezember 2025. Verwendung des Kapitals Mit dem Emissionserlös, der sowohl für den strategiekonformen Erwerb von Liegenschaften als auch zur Senkung der Fremdfinanzierungsquote verwendet wird, kann der PSO die nächsten Wachstumsschritte realisieren. Eine Pipeline an attraktiven Objekten ist vorhanden, welche den Wohnanteil im Portfolio weiter steigern wird. Die Fondsleitung PURE Funds AG spricht allen bestehenden wie neuen Investoren ihren Dank für das entgegengebrachte Vertrauen aus. Über PURE Funds AG Partnership, Unique, Return und Engagement - das ist PURE. Die PURE Funds AG ist eine von der FINMA bewilligte, unabhängige und privat gehaltene Fondsleitung. Wir verwalten und vertreiben eigene Fondslösungen mit Fokus auf Investments in Immobilien. Zudem bieten wir Beratung, Asset und Portfolio Management sowie die Abwicklung von Immobilientransaktionen für Dritte an. Durch unser innovatives und leidenschaftliches Handeln kreieren wir Chancen, schaffen Werte und gestalten gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft. Wir hinterfragen und optimieren bewährte Geschäftsfelder, sind agil und realisieren Opportunitäten mit Weitsicht. Weitere Informationen und Kontakt PURE Funds AG | T +41 41 726 19 19 | info@pure.swiss | www.pure.swiss CEO I Flavio Lauener I T +41 41 726 19 10 I flavio.lauener@pure.swiss Head Investment Management | Michael Kirschner | T +41 41 726 19 13 | michael.kirschner@pure.swiss Investor Relations I Beat Blattner I T +41 41 726 19 19 I beat.blattner@pure.swiss Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt auch kein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen dürfen nicht als Gewähr für gegenwärtige oder zukünftige Wertentwicklung oder Erträge interpretiert werden. Die Wertentwicklung berücksichtigt überdies nicht sämtliche Kommissionen und Kosten bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet sind und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Sämtliche auf die Zukunft bezogene Aussagen beruhen auf Daten, die der Fondsgesellschaft PURE Funds AG zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. PURE Funds AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren. Die für einen Investitionsentscheid allein verbindlichen Unterlagen, insbesondere der Emissionsprospekt, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag und der jeweils aktuelle Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung, der PURE Funds AG, Gotthardstrasse 14, 6300 Zug oder bei der Depotbank, der Banque Cantonale Vaudoise, Case Postale 300, 1001 Lausanne, angefordert werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Geschäftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder in die Vereinigten Staaten versandt oder mitgenommen werden noch darf sie an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden.

Ende der Adhoc-Mitteilung