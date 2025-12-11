Hinter dem 11. Türchen gibt es heute die Chance, einen weiteren Börsenbrief zu testen. Der Fokus von Börsenexperte Tim Temp liegt hier auf den trendstärksten US-Werten. Gewinnen Sie 1 von 5 TSI-USA-1-Monats-Abos.Finden auch Sie mit dem Trend-Signal-Indikator(TSI)-System die besten amerikanischen Wachstumswerte für Ihr Depot. Mit einem aktiven E-Paper- oder DER AKTIONÄR+-Abo erhalten Sie exklusiven Zugang zum DER AKTIONÄR-Adventskalender.Einfach hier klicken und sich mit Ihren DER AKTIONÄR-Zugangsdaten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.