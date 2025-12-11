Der Markt für digitale Workforce-Management-Lösungen wächst rasant und ein spezialisierter Anbieter setzt dabei neue Maßstäbe. Mit hoher Planbarkeit, stark steigenden wiederkehrenden Umsätzen und einer konsequenten Cloud-Strategie bietet das Unternehmen eine spannende Wachstumsstory. Die Profitabilität zieht weiter an und ein Insiderkauf stärkt zusätzlich das Vertrauen. Anleger mit Weitblick entdecken hier eine attraktive Renditechance mit klarer Zukunftsperspektive.Moderne Tools für Zeiterfassung, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.