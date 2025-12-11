Helvetia Baloise Holding AG
/ Schlagwort(e): Rating
AM Best hat das Financial Strength Rating von A (Exzellent) sowie das Long-Term Issuer Credit Rating von «a+» (Exzellent) für die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, eine Tochter der Helvetia Baloise Holding AG, bestätigt. Der Ausblick für beide Ratings ist stabil.
Diese Bestätigung folgt auf den erfolgreichen Abschluss der Fusion zwischen der Helvetia Holding AG und der Baloise Holding AG am 5. Dezember 2025. AM Best hat in diesem Zusammenhang den Status «Under Review with Developing Implications» aufgehoben.
Die Entscheidung reflektiert eine sehr starke Bilanz, gestützt durch eine Swiss-Solvency-Test-Ratio von über 240% (geschätzt, nach der Fusion), eine starke und gut diversifizierte operative Performance über Produktlinien und Regionen hinweg, ein vorteilhaftes Geschäftsprofil mit führender Marktstellung in der Schweiz sowie Präsenz in wichtigen europäischen Märkten und ein wirksames Enterprise Risk Management, im Einklang mit bisherigen Einschätzungen.
AM Best hebt zudem die Vorteile der erweiterten Konzernstruktur nach der Fusion sowie die erwartete Realisierung von Synergien zur Unterstützung der langfristigen Performance und Effizienz hervor.
Die erwartete Bestätigung unterstreicht die starke finanzielle Basis der Helvetia Baloise Gruppe und unterstützt die langfristige strategische Ausrichtung nach dem Zusammenschluss.
Über Helvetia Baloise
Haftungsausschluss
Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit der Helvetia Baloise Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Baloise Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Baloise Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Helvetia Baloise Holding AG
|Aeschengraben 21
|4001 Basel
|Schweiz
|Internet:
|www.helvetia-baloise.com
|ISIN:
|CH0466642201
|Valorennummer:
|46664220
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2243698
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2243698 11.12.2025 CET/CEST