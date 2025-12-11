Wer wie die Börsenlegenden investieren will, muss nicht selbst zum Finanzprofi werden. Warum Milliardäre auf bestimmte Unternehmen setzen - und wie Anleger ganz einfach von deren bewährten Strategien profitieren können. Wer träumt nicht davon, die gleichen Investments zu tätigen wie Warren Buffett, Bill Gates oder Bill Ackman? Mit dem Börse Online Best of Billionaires Index wird dieser Traum greifbar - und das ganz unkompliziert. Der Index vereint ...Den vollständigen Artikel lesen ...
