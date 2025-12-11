Ein Stern stirbt, und was übrig bleibt, verhält sich exakt so, wie es Albert Einstein vor über hundert Jahren vorhergesagt hat. Ein Blick in die Tiefe des Alls offenbart jetzt ein kosmisches Schauspiel. Einem internationalen Team von Astronom:innen ist es gelungen, ein extrem seltenes Phänomen in direkter Umgebung eines supermassereichen Schwarzen Lochs nachzuweisen. Wie sie im Wissenschaftsmagazin Science Advances berichten, konnten die Forscher:innen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.