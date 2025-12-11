DJ MÄRKTE ASIEN/Oracle lastet auf Tech-Werten - Fed erfreut

DOW JONES--Mit überwiegend roten Vorzeichen zeigen sich die Börsen in Asien am Donnerstagmorgen. Während die Zinssenkung der US-Notenbank positiv aufgenommen wird, belasten die nachbörslich in den USA veröffentlichen Geschäftzahlen von Oracle. Wie üblich konnten diese die Gewinnerwartungen schlagen, lagen jedoch einen Tick unter den Erwartungen beim Umsatz. Anleger interpretieren dies korrekt als Alarmzeichen, dass die Begeisterung über KI und besonders von KI-Agenten auf Kundenseite weniger groß ist. Oracle brachen nachbörslich über 12 Prozent ein.

Entsprechend fallen vor allem Technologiewerte in Asien. So geht es in Tokio um 6,9 Prozent tiefer mit Softbank, die zahlreiche Beteiligungen und Finanzierungen im KI-Sektor hat. Auch Nidec und CyberAgent fallen um die 4 Prozent. In Taiwan geht es für TSMC und in Südkorea für SK Hynix um je 2 Prozent tiefer. Die Indizes in Taiwan geben 1,1 Prozent und in Japan der Nikkei 0,9 Prozent ab. In China fallen Shanghai-Composite und HSI um 0,8 bzw. 0,3 Prozent.

Die Zinssenkung der US-Notenbank lag im erwarteten Rahmen. Gesenkt wurde um 25 Basispunkte, der Ausblick auf das kommende Jahr fiel zurückhaltend aus. Die Fed machte deutlich, dass sie sich an die Seitenlinie zurückzieht, bevor klar ist, ob sie sich mehr um Inflation oder Arbeitsmarkt kümmern muss. Händler sprechen von der erwartet "falkenhaften" Zinssenkung. Die Renditen der 10-jährigen US-Anleihen kamen nach der Sitzung aber wieder zurück auf 4,1270 Prozent und reagierten damit entspannt, da Fed-Chef Powell dennoch eine Abkühlung am Arbeitsmarkt ansprach.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.592,00 +0,1% +5,2% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 50.602,80 -0,9% +27,0% 07:00 Kospi (Seoul) 4.126,02 -0,2% +72,0% 07:30 Shanghai-Comp. 3.870,21 -0,8% +16,6% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.474,99 -0,3% +26,7% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:35 % YTD EUR/USD 1,1688 -0,1 1,1695 1,1639 +12,3% EUR/JPY 182,28 -0,1 182,47 182,41 +12,0% EUR/GBP 0,8744 0,1 0,8740 0,8739 +5,6% GBP/USD 1,3366 -0,1 1,3381 1,3319 +6,3% USD/JPY 155,95 -0,0 156,02 156,72 -0,3% USD/KRW 1.472,50 0,2 1.470,06 1.470,48 -0,4% USD/CNY 7,0747 0,0 7,0730 7,0720 -1,9% USD/CNH 7,0610 -0,0 7,0624 7,0605 -3,7% USD/HKD 7,7795 -0,0 7,7796 7,7811 +0,2% AUD/USD 0,6636 -0,5 0,6671 0,6649 +7,3% NZD/USD 0,5796 -0,3 0,5813 0,5784 +3,2% BTC/USD 90.222,05 -2,5 92.577,60 92.621,70 -1,8% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,43 58,46 -0,1% -0,03 -18,8% Brent/ICE 62,11 62,21 -0,2% -0,10 -17,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.210,31 4.228,65 -0,4% -18,35 +60,2% Silber 61,60 61,8265 -0,4% -0,22 +110,3% Platin 1.420,47 1.419,84 +0,1% +1,94 +66,5% Kupfer 5,33 5,28 +1,0% +0,05 +29,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

