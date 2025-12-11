Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 11.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
China zieht den Stecker - Lithiumpreis explodiert, Südamerika wird zum Gamechanger
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054 | Ticker-Symbol: ORC
Tradegate
11.12.25 | 08:20
168,72 Euro
-11,82 % -22,62
Branche
Software
Aktienmarkt
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
ORACLE CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ORACLE CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
168,52168,7208:20
168,52168,7208:20
Dow Jones News
11.12.2025 07:21 Uhr
335 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE ASIEN/Oracle lastet auf Tech-Werten - Fed erfreut

DJ MÄRKTE ASIEN/Oracle lastet auf Tech-Werten - Fed erfreut

DOW JONES--Mit überwiegend roten Vorzeichen zeigen sich die Börsen in Asien am Donnerstagmorgen. Während die Zinssenkung der US-Notenbank positiv aufgenommen wird, belasten die nachbörslich in den USA veröffentlichen Geschäftzahlen von Oracle. Wie üblich konnten diese die Gewinnerwartungen schlagen, lagen jedoch einen Tick unter den Erwartungen beim Umsatz. Anleger interpretieren dies korrekt als Alarmzeichen, dass die Begeisterung über KI und besonders von KI-Agenten auf Kundenseite weniger groß ist. Oracle brachen nachbörslich über 12 Prozent ein.

Entsprechend fallen vor allem Technologiewerte in Asien. So geht es in Tokio um 6,9 Prozent tiefer mit Softbank, die zahlreiche Beteiligungen und Finanzierungen im KI-Sektor hat. Auch Nidec und CyberAgent fallen um die 4 Prozent. In Taiwan geht es für TSMC und in Südkorea für SK Hynix um je 2 Prozent tiefer. Die Indizes in Taiwan geben 1,1 Prozent und in Japan der Nikkei 0,9 Prozent ab. In China fallen Shanghai-Composite und HSI um 0,8 bzw. 0,3 Prozent.

Die Zinssenkung der US-Notenbank lag im erwarteten Rahmen. Gesenkt wurde um 25 Basispunkte, der Ausblick auf das kommende Jahr fiel zurückhaltend aus. Die Fed machte deutlich, dass sie sich an die Seitenlinie zurückzieht, bevor klar ist, ob sie sich mehr um Inflation oder Arbeitsmarkt kümmern muss. Händler sprechen von der erwartet "falkenhaften" Zinssenkung. Die Renditen der 10-jährigen US-Anleihen kamen nach der Sitzung aber wieder zurück auf 4,1270 Prozent und reagierten damit entspannt, da Fed-Chef Powell dennoch eine Abkühlung am Arbeitsmarkt ansprach. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.592,00    +0,1%   +5,2%   06:00 
Nikkei-225 (Tokio)   50.602,80    -0,9%   +27,0%   07:00 
Kospi (Seoul)      4.126,02    -0,2%   +72,0%   07:30 
Shanghai-Comp.      3.870,21    -0,8%   +16,6%   08:00 
Hang-Seng (Hongk.)   25.474,99    -0,3%   +26,7%   09:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %   00:00 Mi, 08:35  % YTD 
EUR/USD          1,1688    -0,1   1,1695   1,1639  +12,3% 
EUR/JPY          182,28    -0,1   182,47   182,41  +12,0% 
EUR/GBP          0,8744     0,1   0,8740   0,8739  +5,6% 
GBP/USD          1,3366    -0,1   1,3381   1,3319  +6,3% 
USD/JPY          155,95    -0,0   156,02   156,72  -0,3% 
USD/KRW         1.472,50     0,2  1.470,06  1.470,48  -0,4% 
USD/CNY          7,0747     0,0   7,0730   7,0720  -1,9% 
USD/CNH          7,0610    -0,0   7,0624   7,0605  -3,7% 
USD/HKD          7,7795    -0,0   7,7796   7,7811  +0,2% 
AUD/USD          0,6636    -0,5   0,6671   0,6649  +7,3% 
NZD/USD          0,5796    -0,3   0,5813   0,5784  +3,2% 
BTC/USD         90.222,05    -2,5 92.577,60 92.621,70  -1,8% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Schluss   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          58,43    58,46   -0,1%   -0,03  -18,8% 
Brent/ICE          62,11    62,21   -0,2%   -0,10  -17,1% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold           4.210,31  4.228,65   -0,4%   -18,35  +60,2% 
Silber           61,60   61,8265   -0,4%   -0,22 +110,3% 
Platin          1.420,47  1.419,84   +0,1%   +1,94  +66,5% 
Kupfer            5,33    5,28   +1,0%   +0,05  +29,6% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2025 00:47 ET (05:47 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.