Der Precious Metals Index mit seinen 18 stark aufgestellten Gold- und Silberproduzenten steht kurz vor dem Sprung auf ein neues Allzeithoch. Aktuell notiert er bei 478 Punkten. Das bedeutet, dass der Index seit Auflegung im Jahre 2017 mittlerweile fast 380 Prozent zugelegt hat. Aktuell schiebt der Goldpreis und natürlich vor allem die Silber-Rally an.So erreichte die Feinunze mit 61,95 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Bereits seit Monatsbeginn hat das Edelmetall stark an Dynamik gewonnen: Innerhalb ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.