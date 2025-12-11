Mit zwei neuen Modellen und einem radikalen Ansatz für die Kommandozeile will ein französisches Startup jetzt den Markt für KI-Programmierung aufmischen. Das Unternehmen Mistral AI aus Paris hat am Dienstag zwei neue KI-Modelle veröffentlicht, die spezifisch für Softwareentwicklungsaufgaben trainiert wurden. Mit Devstral 2 und dem kleineren Devstral Small 2 zielt das Startup darauf ab, die Lücke zu proprietären Modellen wie denen von Anthropic oder ...

