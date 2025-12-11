QuantrolOx hat heute einen wichtigen Meilenstein in der Quantentechnologie bekannt gegeben: die Einführung von VIDYAQAR, der ersten echten Open-Architecture-Quantenplattform der Welt, die speziell für Bildung, Forschung, Tests und Benchmarking entwickelt wurde. Das System wurde heute in Indien präsentiert und wird in der ersten Jahreshälfte 2026 weltweit verfügbar sein.

VIDYAQAR A complete quantum platform with cryogenics, control hardware and QPU powered by Quantum EDGE.

Der Name VIDYAQAR ist abgeleitet aus dem Begriff Vidyakar aus dem Sanskrit und bedeutet "Weisheit schaffen, Wissen vermitteln oder Wissenschaft" ein perfektes Sinnbild für die Mission der Plattform, den Zugang zu fortschrittlicher Quantenhardware zu erweitern und Innovationen zu beschleunigen.

Eine komplette, offene und skalierbare Quantenplattform

VIDYAQAR ist ein vernetztes, vollständig offenes supraleitendes Quantensystem und vereint:

Kryotechnik

Steuerelektronik

Quantenprozessoreinheit ("Quantum Processing Unit", QPU)

Integrierter Quantum-EDGE-Software-Stack

VIDYAQAR wurde für Unternehmen entwickelt, die sich zum erstmalig mit dem Thema Quantencomputing befassen. Es versetzt Teams in die Lage, schon am ersten Tag mit Experimenten zu beginnen, jede Ebene des Systems uneingeschränkt anzupassen und ihre Infrastruktur im Laufe der Zeit zu skalieren.

Es handelt sich um eine wirklich offene Architektur: transparent, flexibel und modular.

Warum VIDYAQAR wichtig ist

Für ein florierendes Quantenökosystem sind gemeinsame, offene Testumgebungen erforderlich, in denen Hardware, Software und Steuerungsmethoden prototypisiert, validiert und bewertet werden können. VIDYAQAR schließt diese entscheidende Lücke.

Die Plattform unterstützt eine nationale oder institutionelle Quantenstrategie durch:

Schnelles Prototyping neuer Ideen in den Bereichen Quantenhardware, -software und -steuerung

Zusammenarbeit zwischen Universitäten, staatlichen Forschungslabors und der Industrie

Entwicklung von Standards, Interoperabilitätsrahmen und heimischen Fähigkeiten

Implementierung eines skalierbaren nationalen Netzwerks von Quantensystemen

VIDYAQAR ist auf dem bewährten Quantencomputer mit offener Architektur von QuantrolOx in Delft aufgebaut, der bereits mit mehreren QPUs, Elektronik-Stacks und kryogenen Komponenten betrieben wird.

Zum Lernen entwickelt und für ambitionierte Forschung und Entwicklung

VIDYAQAR ist nicht nur ein Kraftpaket für die Forschung, sondern auch eine ideale Ausbildungsumgebung für die nächste Generation von Quantenexperten. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

Quantum EDGE Academy Ein umfassendes Schulungsprogramm, um den Umgang mit supraleitender Quantenhardware zu erlernen

Ein umfassendes Schulungsprogramm, um den Umgang mit supraleitender Quantenhardware zu erlernen Python SDK Vollständige Programmierbarkeit für benutzerdefinierte Experimente, Bibliotheken und Arbeitsabläufe

Vollständige Programmierbarkeit für benutzerdefinierte Experimente, Bibliotheken und Arbeitsabläufe Integrierte Automatisierung mit Quantum EDGE Beschleunigt die Bereitstellung, Charakterisierung, Kalibrierung und Anpassung

Beschleunigt die Bereitstellung, Charakterisierung, Kalibrierung und Anpassung Modulare Skalierbarkeit Upgrade von einem Einzelsystem zu einem zentral koordinierten "System von Systemen"

Verfügbarkeit

VIDYAQAR kommt heute in Indien auf den Markt und wird für Kunden weltweit im ersten Halbjahr 2026 verfügbar sein.

Universitäten, nationale Forschungseinrichtungen und industrielle Forschungs- und Entwicklungslabore, die auf der Suche nach einer offenen, erweiterbaren Quantenplattform sind, sind herzlich eingeladen, sich uns auf dem Weg zum Quantencomputing anzuschließen.

Über QuantrolOx

QuantrolOx entwickelt Quantum EDGE, eine Mess- und Automatisierungsplattform der nächsten Generation, die die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Quantentechnologie vorantreibt. Quantum EDGE bietet branchenführende Funktionen für Messung und Automatisierung mit einer modernen, anspruchsvollen Benutzeroberfläche, die intuitiv zu bedienen ist und die Komplexität der Quantenhardware reduziert. Die Plattform ist sofort einsetzbar und kann in führende Instrumente integriert werden. Quantum EDGE wurde anhand realer Quanten-Setups mit mehreren QPUs in verschiedenen Architekturen entwickelt und getestet, damit Sie sich darauf verlassen können, dass die Lösung in realen Laborumgebungen zuverlässig funktioniert.

Anstatt dass Teams von PhD-Experten sich tagelang mit der manuellen Abstimmung von Qubits befassen, kann Quantum EDGE ein 2-Qubit-Gatter in unter 25 Minuten automatisch charakterisieren und abstimmen und diesen Vorgang zuverlässig wiederholen. Das bedeutet Tausende von Entwicklungszyklen pro Jahr anstatt nur einer Handvoll, sodass Hardware-Teams ihre Qubits wesentlich schneller verbessern können. Diese schnelle Iteration ist für die Konstruktion fehlertoleranter Quantencomputer unerlässlich.

