NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Ki-Motor brummt, die Anleger sollten allerdings die "Treibstoffkosten" im Auge behalten, schrieb Brent Thill in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu Zahlen und Ausblick des US-Cloud-Konzerns. Nach dem nachbörslichen Kurseinbruch sieht er für die Aktie allerdings mehr Chancen als Risiken./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 23:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: US68389X1054





