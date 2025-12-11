VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 11
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-12-10
|NL0009272749
|3938777.000
|372139644.08
|94.4810
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-12-10
|NL0009272772
|513000.000
|37592335.54
|73.2794
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-12-10
|NL0009272780
|360000.000
|30636625.43
|85.1017
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-12-10
|NL0009690239
|8235404.000
|308821382.48
|37.4992
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-12-10
|NL0009690247
|2708390.000
|46227471.65
|17.0682
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-12-10
|NL0009690254
|2426537.000
|29902467.91
|12.3231
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-12-10
|NL0010273801
|2681000.000
|51190274.24
|19.0937
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-10
|NL0010731816
|888000.000
|76943232.63
|86.6478
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-12-10
|NL0011683594
|91750000.000
|4296986283.73
|46.8336
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-10
|NL0010408704
|30903010.000
|1132531595.41
|36.6479
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-12-10
|NL0009272764
|318000.000
|19999376.71
|62.8911
