Breaking News: TempraMed holt Deutschlands - 1 an Board!

Langjähriges Problem vor Lösung? Neu im Team, Professor Dr. Lutz Heinemann aus Deutschland meint über die VIVI-Technologie von TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU):

"Als Forscher, der seit Jahrzehnten untersucht, wie Temperaturschwankungen die Stabilität und Sicherheit von Insulin und anderen injizierbaren Medikamenten beeinflussen, habe ich aus erster Hand erfahren, wie reale Lagerbedingungen den Behandlungserfolg gefährden können. Die Technologien von TempraMed bieten eine wissenschaftlich fundierte und praktische Lösung für diese langjährige Herausforderung."

Professor Dr. Lutz Heinemann ist DIE Diabetes-Autorität in Deutschland und genießt internationale Anerkennung für seine Pionierarbeit an der Schnittstelle von Insulinpharmakologie, Diabetestechnologie und Arzneimittelstabilitätsforschung. Als Mitbegründer des Profil Institute for Metabolic Research und ehemaliger Chefredakteur des Journal of Diabetes Science and Technology hat er maßgeblich zur Weiterentwicklung der Insulinkinetik, der kontinuierlichen Glukosemessung (CGM), künstlicher Pankreassysteme und der klinischen Anwendung neuer Diabetes-Technologien beigetragen.

TempraMed Appoints Leading Diabetes Researcher Professor Dr. Lutz Heinemann to its Scientific Advisory Board

Ein renommierter Experte für Insulinpharmakologie, Diabetestechnologie und die Stabilität temperaturempfindlicher Medikamente verstärkt TempraMed und stärkt die wissenschaftliche Expertise des Unternehmens.

TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) gab heute die Berufung von Professor Dr. Lutz Heinemann, einem der weltweit führenden Diabetesforscher, in seinen Wissenschaftlichen Beirat bekannt.

Neben Geräteinnovationen hat Prof. Heinemann grundlegende Forschungsergebnisse veröffentlicht, die den entscheidenden Einfluss der Temperatur auf Insulin und andere Peptid-basierte Medikamente belegen. Er zeigt auf, wie unsachgemäße Lagerung außerhalb der Kühlkette die Wirksamkeit mindern, die therapeutische Effektivität reduzieren und die Patientensicherheit gefährden kann. Seine doppelte Expertise - tiefes wissenschaftliches Verständnis gepaart mit praktischen Erfahrungen im Umgang mit Medikamenten - macht ihn zu einer weltweit anerkannten Autorität auf dem Gebiet der klinischen Auswirkungen von thermischer Instabilität.

Wir freuen uns sehr, Prof. Heinemann im Wissenschaftlichen Beirat von TempraMed begrüßen zu dürfen. Seine Beiträge zur Diabetesforschung haben das weltweite Verständnis des Insulinverhaltens, technologische Innovationen und die Stabilität von Medikamenten maßgeblich geprägt. Ron Nagar, CEO von TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU)

Prof. Heinemanns umfassende Erfahrung stärkt die Kompetenzen von TempraMed in mehreren wichtigen Bereichen:

Globale Partnerschaften: Ausbau der Zusammenarbeit von TempraMed mit potenziellen Partnern aus der Pharmabranche, Kostenträgern, klinischen Netzwerken, digitalen Gesundheitsplattformen und führenden Anbietern von Diabetes-Technologien, um gemeinsame Innovationen voranzutreiben, den Vertrieb auszuweiten und eine breite Marktakzeptanz zu unterstützen.

Marktzugang und Schulung: Mitwirkung an der Entwicklung von Leitlinien für medizinisches Fachpersonal und Patienten zum Umgang mit temperaturempfindlichen Medikamenten.

Klinische Validierung und Evidenzgenerierung: Unterstützung der wissenschaftlichen Studien von TempraMed zur Medikamentenstabilität, Adhärenz und klinischen Anwendungsfällen.

Technologiebewertung: Bereitstellung von Expertenwissen zu Gerätefunktionalität, Leistungsanforderungen und Integration in digitale Gesundheitssysteme.

News Fazit:

Sie brauchen Professor Dr. Lutz Heinemann nur zu "googeln" (oder sie klicken der Einfachheit HIER) und sie werden auf den ersten Blick bemerken, dass es sich um einen Mann aus der Top Liga des Wissenschaftskreises handelt, der 520 Publikationen rund um das Thema Diabetes veröffentlicht hat. Diese wurden über 27.000 Mal in anderen wissenschaftlichen Artikeln zitiert (Quelle)!

Professor Dr. Lutz Heinemann hat den unschätzbaren Mehrwert, den die VIVI-Technologie von TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) für die Anwender bietet schon erkannt. Er beschreibt den Status Quo als " langjährige Herausforderung." für die es nun eine "wissenschaftlich fundierte und praktische Lösung " gibt.

Zählen sie einfachzusammen! Ein einzigartiges Produkt, das patentiert ist und ein langjähriges Problem beseitigen kann, quasi empfohlen von einem der höchstrangigen Wissenschaftler der Branche! Klingt das wie ein interessantes Investment? Meinung der Redaktion

Der Run auf VIVI ist gestartet?

Zuletzt hat TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) vier Verträge mit Partnern zur Markteinführung der VIVI-Produktlinie abgeschlossen (BENELUX, Türkei, Israel) Durch VIVI werden temperaturempfindliche Medikamente ohne externe Energiezufuhr rund um die Uhr vor Hitze und Kälte geschützt. Verträge, die sich unmittelbar auf die Umsatzzahlen des ersten Quartals 2026 auswirken könnten, sodass die prognostizierte Umsatzsteigerung 2025 auf 2026, von fast 1.000%, wahr werden könnte!

Erster Partner in Israel: TempraMed Signs Exclusive Distribution Agreement with Leading Consumer Health Distributor in Israel

erster Partner in der Türkei: TempraMed Signs Exclusive Commercial Distribution Agreement with Leading Distributor to the Turkish Market

Erster Partner in den BENELUX-Staaten: TempraMed Expands European Footprint with Distribution Partnership in Netherlands, Belgium, and Luxembourg

Zweiter Partner in Israel: TempraMed Announces Strategic Agreement with Maccabi Healthcare Services, a Leading HMO with over 2.8 Million Patients

Zahlenwerk: Auf rund 1,5 Mio. USD belief sich der Umsatz den TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) in den ersten neun Monaten des Finanzjahres 2025 erzielt hat. Hochgerechnet könnten es damit etwa 2 Mio. USD im Gesamtjahr 2025 werden. Für 2026 stellt das Unternehmen jedoch bereits 19 Mio. USD in Aussicht - fast das Zehnfache -, wie aus der aktuellen Unternehmenspräsentation hervorgeht (Quelle).

Beeindruckendes Temperaturverhalten

Ein Temperaturanstieg von 15°C, oder sogar mehr, ausgehend von normaler Raumtemperatur, in der Umgebung löst nur beim Medikament nur einen 4°C Anstieg aus und hält es im sicheren Temperaturbereich - nach der Abkühlung der Umgebung bleibt die erhöhte Temperatur im Medikament nicht gespeichert sondern die Wärme wird wieder abgegeben.

Als Kliniker und klinischer Forscher, dem die Verbesserung der Behandlungsmethoden für Diabetes am Herzen liegt, ist die VIVI Cap besonders für meine Patienten von Vorteil, die Insulinspritzen benötigen, da die überwiegende Mehrheit der Patienten Insulinpens für ihre täglichen Injektionen verwendet. Prof. William V. Tamborlane, früherer Leiter der Pediatric Endocrinology an der Yale School of Medicine

TempraMed Technologies Ltd.*

WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022 CSE: VIVI

TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU): Revolutionäre, temperaturkontrollierte Medikamentenaufbewahrung dank patentierter Technologie aus der Raumfahrt.

Das Problem - die Lösung

Viele Medikamente müssen bei Raumtemperatur oder gekühlt gelagert werden. Zu diesen lebensrettenden Medikamenten gehören unter anderem Insulin, Adrenalin-Autoinjektoren (EpiPens), Semaglutide und Peptide. Die Einhaltung dieser Temperaturen ist im Alltag oft schwierig. Der Status quo war in Autos, am Strand und auf Flugreisen problematisch, insbesondere im Hinblick auf die Temperaturkontrolle.

TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) adressiert einen äußerst attraktiven, weitgehend unerschlossenen Markt: Weltweit verwenden täglich über 160 Millionen Patienten temperaturempfindliche Medikamente - ein Markt mit einem Gesamtvolumen von ca. 30 Milliarden US-Dollar (Quelle). Es gibt buchstäblich keine vergleichbare Konkurrenz, die dieses hohe Schutzniveau ohne Eingriffe des Patienten oder umständliche Lösungen erreichen kann.

VIVI Produkte- Problemlose, sorgenfreie und sichere Aufbewahrung lebensrettender Medikamente

Die patentierte Technologie von TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU): bietet eine einzigartige Lösung, die Medikamente zuverlässig auf der optimalen Temperatur hält. Acht internationale Patente unterstreichen den technologischen Vorsprung. Die Produkte basieren auf:

weltraumerprobter Technologie,

benötigen kein Batterieaufladung,

funktionieren rund um die Uhr

haben keinen Wartungsaufwand und

sind kompakt sowie benutzerfreundlich.

Bereits 120.000 verkaufte Einheiten, eine Wiederkaufsrate von etwa 30 Prozent und eine sehr hohe Kundenzufriedenheit bestätigen die Marktakzeptanz (Quelle).

Die Produktions- und Lieferkette ist global skalierbar: Laut TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) verfügt die Produktionsstätte in den USA bereits über eine Kapazität von bis zu einer Million Einheiten jährlich, was einem potenziellen Umsatz von rund 70 Millionen US-Dollar entspricht. Ergänzt wird dies durch globale Vertriebskapazitäten mit internationalen Vertriebszentren in Texas, Dubai und Mumbai - und das Unternehmen steht erst am Anfang.

Die Marktdurchdringung wird zudem durch starke Validierung und Partnerschaften weiter gestärkt. Laut Website vertreibt TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) seine Produkte über führende Netzwerke im Gesundheitswesen, im öffentlichen Sektor und im Einzelhandel, darunter Humana, CVS, Walmart, Walgreens, Amazon, McKesson, Target und das US-Veteranenministerium.

Mit einer offensiven Wachstumsstrategie plant TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU): sein Vertriebsnetz weiter auszubauen, sein Produktportfolio zu erweitern und neue Marktsegmente zu erschließen. Dabei profitiert man von einem attraktiven, wiederkehrenden Umsatzmodell: Nachdem TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) im Jahr 2024 etwas mehr als 2,2 Millionen US-Dollar Umsatz erwirtschaftet und 2025 intensiv an der operativen Effektivität und dem Ausbau des Geschäfts gearbeitet hat, erwartet das Unternehmen für das nächste Jahr 2026 bereits rund 19 Millionen US-Dollar.

Fazit:

TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) ist bestens aufgestellt und bereit für signifikantes Wachstum. Nach der Optimierung der Abläufe und der Skalierung der Lagerbestände sieht das nächste Jahr vielversprechend aus. Für 2026 werden Umsätze in Höhe von 19 Millionen US-Dollar prognostiziert - alle Zahlen stammen aus der aktuellen Investorenpräsentation. Das ist ein beachtliches Wachstum, und das könnte erst der Anfang eines exponentiellen Anstiegs sein!

Ob diese Zahlen tatsächlich erreicht werden, dürfte sich in Kürze zeigen. Sollte es TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) gelingen, bei zahlreichen US-amerikanischen Apothekenketten (CVS, Walmart, Walgreens, McKesson, Target) den Fuß der Tür zu verbreitern, weitere Versicherungspartner wie Humana zu gewinnen oder zusätzliche Gesundheitsdienstleister wie McKesson als Partner zu etablieren, halten wir es für sehr wahrscheinlich, dass VIVI-Produkte zum Standard für alle Patienten werden, die lebensrettende, temperaturempfindliche Medikamente erhalten.

Europa, obwohl bereits die CE-Kennzeichnung für den Vertrieb vorhanden ist, bleibt DERZEIT noch nahezu unberührt, ganz zu schweigen von Asien, obwohl dort bereits Niederlassungen in Indien und Dubai eröffnet wurden. Ohne Konkurrenz hat VIVI das Potenzial, innerhalb kürzester Zeit weltweit Marktführer zu werden!

Unsere Logik: In einer Welt, in der der Fokus zunehmend auf häuslicher Pflege und digitaler Gesundheit liegt, können die intelligenten Lösungen von Tempramed für die letzte Meile eine bedeutende Rolle spielen!

Selbstverständlich birgt eine Investition in TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) - wie bei jedem Small-Cap-Unternehmen - auch Risiken. Man sollte beispielsweise niemals auf Basis vergangener Wertentwicklungen auf zukünftiges Wachstum spekulieren, und auch Finanzierungsrisiken müssen berücksichtigt werden. Dennoch sehen wir hier eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit mit attraktivem Gewinnpotenzial.

Mehr über TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) und der Webshop: https://tempramed.com/

Enthaltene Werte: CA88024B1022