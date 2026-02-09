Wichtiger Vermarktungs-Meilenstein in einem Apothekennetz mit über 2,8 Millionen versicherten Mitgliedern

Vancouver, BC - 6. Februar 2026 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) ("TempraMed" oder das "Unternehmen"), ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das die Lagerung und das Handling temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, gibt mit Freude bekannt, dass die ersten Verkäufe seiner Produkte VIVI Cap, VIVI Cap Smart, VIVI Epi und VIVI Med an Apotheken, die von Maccabi Healthcare Services ("Maccabi") betrieben werden, erfolgt sind. Es wurde eine nationale Marketingkampagne für den Apothekenvertrieb gestartet, um die Produkte in den Regalen des gesamten Apothekennetzes von Maccabi in Israel zu platzieren.

Maccabi ist Israels zweitgrößte Gesundheitsorganisation (Health Maintenance Organization - HMO) und betreut landesweit über 2,8 Millionen versicherte Mitglieder. Wie die erste Vertriebs- und Marketingkampagne zeigt, wurde im Rahmen der Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und Maccabi nun in die Phase der aktiven kommerziellen Umsetzung übergegangen, damit möglichst viele Patienten über die Apotheken von Maccabi Zugang zu den TempraMed-Produkten für den Temperaturschutz ihrer Medikamente erhalten.

Die nationale Kampagne soll den Verkauf fördern, das Bewusstsein schärfen, aufklären und die Akzeptanz bei jenen Patienten stärken, die temperaturempfindliche Medikamente wie Insulin und Adrenalin über Autoinjektoren verwenden, und damit den richtigen Umgang mit Medikamenten und deren Schutz in der Praxis verbessern. Die Produkte von TempraMed sind ab sofort für eine der größten versicherten Bevölkerungsgruppen des Landes am "Point of Care" erhältlich.

"Dies ist ein wichtiger operativer und vermarktungstechnischer Meilenstein für TempraMed. Zum ersten Mal werden unsere Produkte sowohl über den stationären Handel als auch online an Kunden verkauft", so Ron Nagar, CEO von TempraMed. "Mit dem Versand von Produkten und der Lancierung einer nationalen Kampagne über das stationäre Apothekennetz von Maccabi stellen wir unter Beweis, dass wir in der Lage sind, unsere Produkte im großen Stil innerhalb eines ausgedehnten Gesundheitssystems zu vertreiben. Einerseits zeigt sich darin die steigende Nachfrage nach praktischen Lösungen für den Schutz der Wirksamkeit von Medikamenten im Alltag, andererseits stärken wir damit auch unsere umfassendere Strategie der Expansion über institutionelle Gesundheitskanäle."

Der Rollout über Maccabi stützt sich auf die wachsende globale Präsenz von TempraMed, die den Verkauf über große Einzelhandels-, Apotheken- und Gesundheitskanäle in Nordamerika und auch auf internationaler Ebene umfasst. Die Unternehmensführung betrachtet die nationale Apothekenkampagne als einen wichtigen Vermarktungsschritt, um die wiederkehrende Nachfrage anzukurbeln, die Markenpräsenz innerhalb der Gesundheitssysteme zu stärken und die zukünftige Expansion auf weitere Krankenkassen, Kostenträger und institutionelle Partner zu ermöglichen.

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen mit einem Portfolio von innovativen, temperaturgeregelten Lösungen zur Lagerung von Medikamenten. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu gewährleisten. TempraMed entwickelt patentierte, bei der FDA registrierte Wärmeisolierungsgeräte, die rund um die Uhr ohne Batterien oder externe Stromversorgung funktionieren. Mit einer bereits auf dem Markt erhältlichen Produktlinie - darunter VIVI Cap, VIVI Cap Smart, VIVI Epi und VIVI Med - ermöglicht TempraMed Patienten und Gesundheitsdienstleistern die sichere Aufbewahrung temperaturempfindlicher Medikamente - überall und jederzeit. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien wird TempraMed seine globale Expansion fortsetzen, um Lösungen für den Medikamentenschutz und die Therapietreue anzubieten.

Investoren, die mehr über TempraMed erfahren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden:

mailto:ir@tempramed.com

www.tempramed.com

Kontakt:

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Medien

Brenda Zeitlin

Vice President, Marketing

E: brenda@tempramed.com

Vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen". Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "voraussichtlich", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "anstreben", "glauben", "prognostizieren", "schätzen", "erwarten", "Strategie", "zukünftig", "wahrscheinlich", "könnte", "sollte", "wird" und ähnlichen Verweisen auf zukünftige Zeiträume zu erkennen. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen zu: den erwarteten Vorteilen und dem Umfang des Rollouts in den Apotheken von Maccabi; der Fähigkeit des Unternehmens, das Bewusstsein, die Aufklärung und die Akzeptanz seiner Produkte bei Patienten, die temperaturempfindliche Medikamente verabreichen, zu fördern; Erwartungen hinsichtlich der wiederkehrenden Nachfrage aus der nationalen Apothekenkampagne; der Fähigkeit des Unternehmens, über institutionelle Gesundheitskanäle zu expandieren, darunter zusätzliche HMOs, Kostenträger und institutionelle Partner; der Stärkung der Markenpräsenz des Unternehmens innerhalb der Gesundheitssysteme; der breiteren Kommerzialisierungsstrategie und der globalen Expansionspläne des Unternehmens; und der Fähigkeit des Unternehmens, innerhalb großer Gesundheitssysteme in großem Maßstab zu agieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Garantien für zukünftige Leistungen. Sie basieren vielmehr ausschließlich auf unseren aktuellen Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der Zukunft unseres Geschäfts, zukünftiger Pläne und Strategien, Prognosen, erwarteter Ereignisse und Trends, der Wirtschaft und anderer zukünftiger Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie den innewohnenden Unsicherheiten, Risiken und Veränderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen, sind unter anderem die folgenden: die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsbeziehung mit Maccabi Healthcare Services aufrechtzuerhalten und auszubauen; Risiken im Zusammenhang mit dem Erfolg und der Skalierbarkeit der nationalen Apothekenkampagne; die Fähigkeit des Unternehmens, wiederkehrende Einnahmen und eine nachhaltige Nachfrage über das Apothekennetzwerk von Maccabi zu generieren; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Partnerschaften mit HMOs, Kostenträgern und institutionellen Partnern in Israel und international zu sichern; Risiken im Zusammenhang mit der Marktakzeptanz und der Akzeptanz der Temperaturschutzprodukte des Unternehmens durch Patienten und Gesundheitsdienstleister; die Fähigkeit des Unternehmens, die Lieferkette, die Logistik und den Vertrieb über ein nationales Apothekennetzwerk zu verwalten; Regulierungs- und Compliance-Risiken in Israel und anderen internationalen Märkten; die Angemessenheit des Cashflows und der Erträge des Unternehmens zur Unterstützung der laufenden Kommerzialisierungsbemühungen; die Verfügbarkeit zukünftiger Finanzierungen und/oder Kredite; der Wettbewerb durch bestehende oder neue Marktteilnehmer auf dem Markt für temperaturkontrollierte Medikamentenlagerung; die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage in Israel und weltweit; Wechselkursschwankungen; der Verlust wichtiger Mitarbeiter und Berater; sowie andere Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben ihre Basis ausschließlich in Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, und gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen, ob schriftlich oder mündlich, die von Zeit zu Zeit gemacht werden, öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82908Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82908&tr=1



