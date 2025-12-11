© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance

Trotz der Zinssenkung rutscht der Krypto-Markt ab, da Powells ernüchternder Ausblick die Chancen auf eine baldige Rallye zunichtemacht.Der Krypto-Markt hat am Donnerstagmorgen deutlich nachgegeben, obwohl die US-Notenbank am Vortag eine lang erwartete Zinssenkung um 25 Basispunkte beschlossen hatte. Bitcoin, Ether und XRP verloren unmittelbar nach dem Entscheid spürbar an Wert. Zinsschritt eingepreist, Zukunftsaussichten enttäuschen Die Federal Reserve senkte am 10. Dezember den Leitzinskorridor auf 3,50 bis 3,75 Prozent. Da die Märkte im Vorfeld eine Wahrscheinlichkeit von 89,4 Prozent für diesen Schritt eingepreist hatten, blieb der Überraschungseffekt aus. Entscheidend war jedoch der …