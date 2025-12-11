Die US-Notenbank liefert das erhoffte Geschenk, doch die Verpackung gefällt den Märkten nicht. Die Federal Reserve senkt zwar den Leitzins, signalisiert aber gleichzeitig eine höhere Hürde für künftige Erleichterungen. Die Folge: Ein nervöses Hin und Her an den Kryptomärkten. Bitcoin und Ethereum reagieren mit abrupten Richtungswechseln - die erhoffte Rally bleibt vorerst im Stau stecken.Die Fed senkte am gestrigen Mittwoch den Leitzins um 25 Basispunkte auf die Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär