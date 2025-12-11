Die US-Notenbank liefert das erhoffte Geschenk, doch die Verpackung gefällt den Märkten nicht. Die Federal Reserve senkt zwar den Leitzins, signalisiert aber gleichzeitig eine höhere Hürde für künftige Erleichterungen. Die Folge: Ein nervöses Hin und Her an den Kryptomärkten. Bitcoin und Ethereum reagieren mit abrupten Richtungswechseln - die erhoffte Rally bleibt vorerst im Stau stecken.Die Fed senkte am gestrigen Mittwoch den Leitzins um 25 Basispunkte auf die Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. ...

