Hamburg (ots) -Herausgeberin Ayse Mese versammelt im neuen "Ratgeber Unternehmensnachfolge 2026" führende Nachfolge-Expert:innen - das Vorwort von BVK-Geschäftsführerin Ulrike Hinrichs unterstreicht die Bedeutung gelungener Übergaben für Wachstum und Stabilität.Rund 190.000 Unternehmensnachfolgen stehen laut KfW in den kommenden Jahren in Deutschland an. Die Suche nach der passenden Nachfolge entscheidet über die Zukunft des deutschen Mittelstands. Mit dem "Ratgeber Unternehmensnachfolge 2026" erhalten Unternehmerinnen und Unternehmer ein kompaktes Arbeitsinstrument, das sie Schritt für Schritt durch den Übergabeprozess führt - klar, verständlich und praxisbezogen. Herausgeberin ist Nachfolge-Expertin Ayse Mese.Im Vorwort unterstreicht Ulrike Hinrichs, Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK), die enorme wirtschaftliche Bedeutung erfolgreich gelöster Nachfolgen für Stabilität und Wachstum in Deutschland. Gelingende Unternehmensnachfolgen sind eine zentrale Voraussetzung, um Arbeitsplätze, Innovationskraft und regionale Wertschöpfung in Deutschland zu sichern.Der "Ratgeber Unternehmensnachfolge 2026" ist ab Februar 2026 im Buchhandel sowie online erhältlich: Direktlink zum Buch (Amazon) (https://www.amazon.de/Ratgeber-Unternehmensnachfolge-2026-Ayse-Mese/dp/B0G4HG6511/ref=sr_1_3?dib=eyJ2IjoiMSJ9.GlXwFQhLKr1xNgX2JgXMyfj-tvvX4NiGshmjiezd85I.TkUgHRwv6LRyS4DO7X9vfR6qlRXdFUz7nTbgiyXfK3U&dib_tag=se&qid=1765368968&refinements=p_27%3AAyse+Mese&s=books&sr=1-3&text=Ayse+Mese).Ein starkes Buch braucht starke MitwirkendeIn diesem Ratgeber stellen führende Köpfe ihre Expertise zur Verfügung, die Nachfolgen gestaltbar machen und zum Erfolg führen. Dazu gehören Mition GmbH Mittelstandsbeteiligungen, Ostertag Consulting, RH Unternehmerwissen GmbH (Rayk Hahne), Forum Family Office GmbH, PKF WMS GmbH, KERN-System GmbH, omegaconsulting GmbH, PEBCO AG, Pinegarden, PLUTA Rechtsanwalts GmbH, DZ Bank, Tholen und Partner Steuerberatungsgesellschaft mbH, Exitbuddies, Fetköter Coaching, LSJ Advisory GmbH und MMAC Moser Management Advisory und Consulting GmbH.Ihr gemeinsames Ziel ist eindeutig formuliert: Die Nachfolge im Mittelstand soll nicht zum Risiko werden, sondern zur Chance für Unternehmen, Mitarbeitende und Regionen. Dazu liefern sie fundiertes Know-how aus erster Hand, echte Lösungen und klare Handlungsempfehlungen.Book Release im Februar 2026 in HamburgIm Februar 2026 wird der Ratgeber in Hamburg vorgestellt. Mit allen Akteuren rund um das Thema Unternehmensnachfolge. Im Mittelpunkt stehen Austausch, neue Perspektiven und konkrete Unterstützung für die nächste Generation unternehmerischer Verantwortung.