Baierbrunn (ots) -Die Grippe, auch Influenza genannt, ist eine Viruserkrankung, an der Menschen hierzulande vor allem im Winter leiden. Die Zahlen zeigen: Immer weniger Menschen lassen sich impfen, und das betrifft vor allem Ältere. Anders wäre es besser: "Es geht vor allem um den Schutz vor schweren Krankheitsverläufen, Krankenhausaufenthalten und zusätzlichen Komplikationen wie etwa Lungenentzündungen", sagt Dr. Jana Schroeder, Chefärztin des Instituts für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie an der Mathias-Stiftung in Rheine. Zwar kann man trotz Impfung an Influenza erkranken, aber die Krankheit verläuft dann in der Regel milder. Auch auf den richtigen Zeitpunkt der Impfung kommt es an, so das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber".Bei Risikopersonen spätestens vor WeihnachtenJana Schroeder, die in ihrem Krankenhaus die Impfkampagne verantwortet, rät zu einer nicht zu frühen Impfung,"weil die Impfantwort dann über die Zeit hinweg auch wieder ein bisschen nachlässt". Am sinnvollsten ist daher das Impfen im Laufe des Herbstes. "Gerade Risikopersonen sollten spätestens vor Weihnachten geimpft sein", sagt der Gießener Mediziner Dr. Joscha Schork - denn wenn viele Menschen zusammenkommen, steigt auch der Austausch von Erregern.Die Welle in Deutschland fange oft erst nach Weihnachten an und erreiche meist an Karneval den Höhepunkt, erklärt Schork. Auch im Januar kann es also weiterhin sinnvoll sein, sich impfen zu lassen. Tipp von Chefärztin Dr. Jana Schroeder: am besten auch an die Impfung gegen Covid-19 denken.