Die seit ihrem Börsengang gebeutelte Krypto-Börse Gemini meldet sich eindrucksvoll zurück. Eine begehrte US-Lizenz öffnet die Tür zum boomenden Markt für Prognose-Wetten. Die Aktie schießt zweistellig nach oben - doch die Konkurrenz ist bereits enteilt.Seit dem IPO am 12. September kannte die Aktie von Gemini fast nur eine Richtung: abwärts. Rund 64,5 Prozent an Wert hatte das Papier eingebüßt, während der breite Krypto-Markt zuletzt um Richtung suchte. Am Mittwochabend jedoch drehte der Wind. Nachbörslich ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.