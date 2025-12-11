Oracle hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen vorgelegt. Der US-Softwarekonzern kann sich dank der steigenden Nachfrage nach KI-fähigen Software- und Cloudlösungen zwar über ein deutliches Umsatzplus freuen. Doch ausgerechnet das Segment, auf das Anleger besonders schauen - die KI-Angebote - blieb hinter den ambitionierten Prognosen der Analysten zurück. Zusätzlich sorgte die Aussicht auf deutlich höhere Ausgaben für den Ausbau neuer Rechenzentren, die für KI-Anwendungen nötig sind, ...

