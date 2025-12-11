Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt dürfte am Donnerstag gedämpft bleiben. Die gesenkten Leitzinsen in den USA geben dem DAX voraussichtlich keinen frischen Schwung, denn der Ausblick des SAP-Konkurrenten Oracle enttäuschte. Sorgen rund um das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) kehren an die Märkte zurück. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels signalisiert der X-DAX für den deutschen Leitindex ein Minus 0,4 Prozent auf 24.025 Punkte. Der EuroStox 50 , der Leitindex der Euroregion, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
