Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt dürfte am Donnerstag gedämpft bleiben. Die gesenkten Leitzinsen in den USA geben dem DAX voraussichtlich keinen frischen Schwung, denn der Ausblick des SAP-Konkurrenten Oracle enttäuschte. Sorgen rund um das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) kehren an die Märkte zurück. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels signalisiert der X-DAX für den deutschen Leitindex ein Minus 0,4 Prozent auf 24.025 Punkte. Der EuroStox 50 , der Leitindex der Euroregion, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.