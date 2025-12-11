TikTok-Trends, ausverkaufte Geräte und ein Geschäftsmodell, das wie am Fließband neue Bestseller produziert: SharkNinja hat sich vom Küchengeräte-Hersteller zum Lifestyle-Phänomen entwickelt. Für Anleger ist der Konzern längst mehr als eine Modeerscheinung. Kaum ein Konzern trifft den Nerv der Konsumenten derzeit so gut wie SharkNinja. Was als Anbieter von Staubsaugern und Küchenmaschinen begann, hat sich in atemberaubender Geschwindigkeit zu einem weltweit gefragten Hype-Generator entwickelt. Ob Eismaschinen, Heißluftfritteusen, ...

