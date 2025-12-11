© Foto: John G. Mabanglo/dpa

Adobe präsentiert solide Quartalszahlen und einen Top-Ausblick. Den Anlegern reicht das jedoch offenbar nicht: Sie fordern eindeutige Belege dafür, dass das Software-Geschäft die disruptive KI-Welle überstehen kann.Der Software-Riese Adobe hat am Mittwochabend seine Jahresprognose sowie seine Zahlen für das vierte Quartal präsentiert. Trotz solider Zahlen und eines optimistischen Ausblicks für das kommende Geschäftsjahr reagierten die Anleger an der Börse verhalten. An der Nasdaq gab die Aktie nach Börsenschluss leicht nach. Im Zentrum der Skepsis steht weiterhin die Frage, ob Adobe in der Ära der künstlichen Intelligenz (KI) eine Führungsrolle einnehmen und sein Kerngeschäft mit Software …