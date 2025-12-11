Anzeige
WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054 | Ticker-Symbol: ORC
Tradegate
11.12.25 | 10:03
168,02 Euro
-12,19 % -23,32
Branche
Software
Aktienmarkt
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
ORACLE CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ORACLE CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
167,68168,0210:04
167,66168,0610:04
Dow Jones News
11.12.2025 09:15 Uhr
288 Leser
MÄRKTE ASIEN/Oracle bremst gute Fed-Stimmung aus

DOW JONES--Mit überwiegend roten Vorzeichen sind die Börsen in Asien am Donnerstag aus dem Handel gegangen. Während die Zinssenkung der US-Notenbank positiv aufgenommen wurde, belasteten die nachbörslich in den USA veröffentlichen Geschäftzahlen von Oracle. Wie üblich konnte der Software-Konzern die Gewinnerwartungen schlagen, er lag jedoch einen Tick unter den Erwartungen beim Umsatz. Anleger interpretierten dies als Alarmzeichen, dass die Begeisterung über KI und besonders von KI-Agenten auf Kundenseite weniger groß ist. Oracle brachen nachbörslich über 12 Prozent ein.

Entsprechend fielen vor allem Technologiewerte in Asien. So ging es in Tokio um fast 8 Prozent tiefer mit Softbank, die zahlreiche Beteiligungen und Finanzierungen im KI-Sektor besitzt. Auch Nidec und CyberAgent fielen um die 4 Prozent. In Taiwan ging es für TSMC um 2 Prozent und in Südkorea für SK Hynix sogar um 3,8 Prozent tiefer. Die Indizes in Taiwan und Schanghai gaben um 1,3 bzw. 0,7 Prozent, Shenzhen um 1,4 Prozent und in Japan der Nikkei 0,9 Prozent nach. Der ebenfalls recht technologielastige Kospi in Südkorea ermäßigte sich um 0,6 Prozent.

Bei der Zinssenkung der US-Notenbank setzte sich die Einschätzung durch, dass sie doch wesentlich "taubenhafter" war als erwartet. Denn neben der Senkung um 25 Basispunkte kündigte Fed-Chef-Jerome Powell auch noch die Wiederaufnahme von Käufen von US-Bonds mit kurzer Laufzeit an. Dies könne ein Zeichen sein, dass das mehrjährige Quantitative Tapering zu Ende gehen wird und bald wieder eine neue Phase von Quantitative Easing folgen könnte, hieß es im Handel.

Dies erklärte auch den starken Rückgang der längeren US-Renditen. So fiel die der 10-jährigen US-Anleihen nach der Sitzung zurück auf 4,1270 Prozent.

Auch auf den Philippinen hat die Zentralbank ihren Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt. Er liegt nun bei 5,00 nach 5,25 Prozent. Manila folgt oft den Entscheidungen der US-Notenbank, um den Wechselkurs zum Dollar stabil zu halten. Der marktführende PSEI-Index stieg gegen den Trend um 0,4 Prozent. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.592,00    +0,1%   +5,2%   06:00 
Nikkei-225 (Tokio)   50.602,80    -0,9%   +27,0%   07:00 
Kospi (Seoul)      4.110,62    -0,6%   +71,3%   07:30 
Shanghai-Comp.      3.873,32    -0,7%   +16,6%   08:00 
Hang-Seng (Hongk.)   25.515,44    -0,1%   +26,7%   09:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %   00:00 Mi, 08:35 % YTD 
EUR/USD          1,1695    -0,0   1,1695   1,1639 +12,3% 
EUR/JPY          182,37    -0,1   182,47   182,41 +12,0% 
EUR/GBP          0,8744     0,0   0,8740   0,8739 +5,6% 
GBP/USD          1,3375    -0,0   1,3381   1,3319 +6,3% 
USD/JPY          155,95    -0,0   156,02   156,72 -0,3% 
USD/KRW         1.472,20     0,1  1.470,06  1.470,48 -0,4% 
USD/CNY          7,0715    -0,0   7,0730   7,0720 -1,9% 
USD/CNH          7,0584    -0,1   7,0624   7,0605 -3,7% 
USD/HKD          7,7796     0,0   7,7796   7,7811 +0,2% 
AUD/USD          0,6641    -0,4   0,6671   0,6649 +7,3% 
NZD/USD          0,5801    -0,2   0,5813   0,5784 +3,2% 
BTC/USD         90.160,75    -2,6 92.577,60 92.621,70 -1,8% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Schluss   +/- %  +/- USD % YTD 
WTI/Nymex          58,17    58,46   -0,5%   -0,29 -18,3% 
Brent/ICE          61,84    62,21   -0,6%   -0,37 -16,5% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag   +/- %  +/- USD % YTD 
Gold           4.212,78  4.228,65   -0,4%   -15,88 +60,2% 
Silber           62,04   61,8265   +0,3%   +0,22 +110,3% 
Platin          1.426,92  1.419,84   +0,5%   +7,08 +66,5% 
Kupfer            5,33    5,28   +1,0%   +0,05 +29,6% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

December 11, 2025 02:42 ET (07:42 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
