Donnerstag, 11.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News

11.12.2025
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, December 11

[11.12.25]

TABULA ICAV

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
10.12.25 IE00BN4GXL63 9,107,633.00 EUR 0 89,668,605.83 9.8454
Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
10.12.25 IE00BN4GXM70 31,280.00 SEK 0 3,092,243.54 98.8569
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
10.12.25 IE00BMQ5Y557 458,600.00 EUR 0 51,378,900.74 112.0342
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
10.12.25 IE00BMDWWS85 44,815.00 USD 0 5,402,520.60 120.5516
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
10.12.25 IE00BN0T9H70 52,803.00 GBP 0 6,176,348.50 116.9697
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
10.12.25 IE00BKX90X67 55,079.00 EUR 0 6,024,951.78 109.3875
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
10.12.25 IE00BKX90W50 15,811.00 CHF 0 1,542,304.36 97.5463
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
10.12.25 IE000L1I4R94 1,663,113.00 USD 0.00 19,359,764.36 11.6407
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
10.12.25 IE000LJG9WK1 525,302.00 GBP 0 5,433,953.36 10.3444
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
10.12.25 IE000JL9SV51 40,471.00 USD 0 487,641.49 12.0492
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
10.12.25 IE000BQ3SE47 3,710,547.00 SEK 0 420,542,874.30 113.3372
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
10.12.25 IE000LSFKN16 656,306.00 GBP 0 6,846,380.89 10.4320
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
10.12.25 IE000LH4DDC2 272,747.00 EUR 0 3,081,101.07 11.2966
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
10.12.25 IE000WXLHR76 1,013,673.00 EUR 0 10,887,417.47 10.7406
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
10.12.25 IE000P7C7930 73,581.00 GBP 0 814,820.59 11.0738
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
10.12.25 IE000CV0WWL4 11,000,000.00 JPY 0 1,350,161,662.00 122.742
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
10.12.25 IE0002A3VE77 700,000.00 EUR 0 8,839,575.85 12.6280
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
10.12.25 IE000YMBL844 2,281,357.00 USD 0 23,915,118.91 10.4828
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
10.12.25 IE000RH1ZG27 64,427.00 USD 0 685,195.35 10.6352
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
10.12.25 IE0009ZTL4B5 510,000.00 USD 0 5,518,775.89 10.8211
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
10.12.25 IE000Y3FZEN4 521,000.00 USD 0 5,343,306.21 10.2559

