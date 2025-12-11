DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstagmorgen nach der US-Zinssenkung. Die Erwartungen seien erfüllt worden, heißt es. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 1 Tick auf 127,59 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,77 Prozent und das -tief bei 127,51 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 35.620 Kontrakte. Der langlaufende Buxl-Future steigt um 26 Ticks auf 110,44 Prozent, hier treibt die Hoffnung auf weitere geldpolitische Lockerungen. Der Bobl-Future verliert 4 Ticks auf 116,02 Prozent.

