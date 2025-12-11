Das neue Gerät stellt den jüngsten Meilenstein in einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen der Hanseo-Universität und Frasca International, Inc. dar

Frasca International, Inc., ein Unternehmen von FlightSafety International und führend im Bereich Flugsimulation, gab heute bekannt, dass die Hanseo-Universität in Südkorea ihr Luftfahrtprogramm um ein neues Level-5-Flugtrainingsgerät (FTD) vom Typ Cessna 172 erweitert. Es handelt sich dabei um das siebte Gerät von Frasca, das in die Flotte der Universität aufgenommen wird.

Die Fakultät für Luftfahrtwissenschaften der Hanseo-Universität, die vom Korean University Accreditation Institute als erste Fachhochschule des Landes für die Ausbildung von Fachkräften anerkannt wurde, erweitert ihre hochmodernen Simulationskapazitäten kontinuierlich durch die Anschaffung eines Level 5 Cessna 172 FTD. Die Erweiterung basiert auf einer mehr als zwei Jahrzehnte währenden Partnerschaft mit Frasca und fördert die Luftfahrtausbildung in ganz Asien.

"Wir waren auf der Suche nach Simulatoren, die sowohl Realismus als auch Zuverlässigkeit bieten, und Frasca stach sofort hervor", erklärte Dr. HanSuk Jung, Vice President Aeronautics an der Hanseo-Universität. "Im Laufe der Jahre hat sich unsere Partnerschaft zu einer tiefen und dauerhaften Beziehung entwickelt. Frasca ist nicht nur ein Lieferant, sondern ein zuverlässiger Partner bei der Förderung einer erstklassigen Ausbildung in der Luftfahrt."

Seit 2003 hat die Hanseo-Universität ihre Simulationsschulungskapazitäten mit Frasca kontinuierlich ausgebaut. Die derzeitige Flotte umfasst eine Piper Seminole, eine Cessna 172 und eine Frasca 342 (Bell 206). Die neueste Ergänzung wird den Studierenden eine immersive, branchenführende Ausbildungserfahrung bieten, die ein 220-Grad-Zylindervisualisierungssystem umfasst.

"Wir sind stolz auf unsere langjährige Beziehung zur Hanseo-Universität und fühlen uns geehrt, dass sie sich weiterhin für Frasca entscheidet, um die nächste Generation von Piloten auszubilden", erklärte John Frasca, President von Frasca International. "Mit dem neuen Cessna 172-Simulator wird Hanseo auch weiterhin sichere, konsistente und hochmoderne Schulungen für angehende Piloten anbieten."

Das Luftfahrtprogramm von Hanseo zählt zu den umfassendsten in Asien und verfügt über eine Flotte von 49 Flugzeugen, Mehrzweckhangars, einen Kontrollturm und einen Flugplatz auf dem Campus der erste seiner Art in Asien und der erste an einer privaten Universität weltweit. Die neue Ergänzung von FTD fällt mit den kürzlich von Frasca angekündigten Fortschritten in der visuellen Systemtechnologie mit der Veröffentlichung von VITAL FVS 100 zusammen und unterstreicht die Innovationskraft und anhaltende Führungsposition des Unternehmens im Bereich der High-Fidelity-Simulation.

