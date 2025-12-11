Dornstadt (ots) -Stress, Erschöpfung, ständige Überforderung: Für viele Menschen gehört das heute zum Alltag. Gleichzeitig wächst das Bedürfnis nach echter mentaler Stärke, nach einem klaren Kopf, mehr Gelassenheit und der Fähigkeit, wieder bei sich selbst anzukommen.Genau hier setzt eine neue, nicht-invasive Behandlung an: EXOMIND von BTL unterstützt Menschen dabei, ihr mentales Gleichgewicht zurückzugewinnen - sanft, medikamentenfrei und in wenigen Sitzungen, die kaum länger dauern als eine Kaffeepause.Seit 40 Jahren erforscht: Wie Magnetstimulation das Gehirn sanft in Balance bringtDie Grundlage bildet die repetitive transkranielle Magnetstimulation (rTMS), ein Verfahren, das seit seiner Entwicklung 1985 kontinuierlich erforscht und weiterentwickelt wurde. Seit fast drei Jahrzehnten wird rTMS erfolgreich in der Psychiatrie und Neurologie eingesetzt, ursprünglich für die Behandlung von therapieresistenten Depressionen. Heute kommt das Verfahren weltweit bei verschiedenen neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen zum Einsatz.EXOMIND nutzt die Weiterentwicklung dieser etablierten Methode, die ExoTMS-Technologie und macht sie erstmals auch für präventive und wellness-orientierte Anwendungen zugänglich. Das Verfahren stimuliert gezielt jene Gehirnareale, die unsere Emotionen, Impulse und Konzentration steuern. Durch magnetische Impulse aktiviert die Technologie neuronale Netzwerke und hilft dem Gehirn, wieder in ein stabiles, ausgeglichenes Muster zu finden, ein Effekt, den Patienten spürbar wahrnehmen.Klinische Ergebnisse sprechen für sich:- 90 % der Patienten berichten von verbessertem mentalem Wohlbefinden*- 74 % fühlen sich weniger gestresst*- 77 % erleben mehr Energie und bessere Stimmung*- 71 % schlafen erholsamer*- 87 % können ihr Essverhalten besser kontrollieren** https://btlaesthetics-academy.de/exomind-studybook/EXOMIND ist CE-zertifiziert für die Behandlung von Binge-Eating-Störungen, Zwangsstörungen, Depressionen und Angststörungen.Was Expertinnen über die Behandlung sagen:"Mentale Gesundheit bestimmt, wie wir denken, fühlen, handeln und wie wir unser Leben erleben. Mit EXOMIND sehe ich jeden Tag, wie Menschen ihre innere Stabilität, Energie und Klarheit wiederfinden - ganz ohne Medikamente, ohne Eingriffe, nur durch die Kraft gezielter Neurostimulation. Als Neurochirurgin ist es für mich zutiefst erfüllend zu beobachten, wie sich das Gehirn erholt, reguliert und stärkt und wie Patienten dadurch wieder Zugang zu Leichtigkeit, Fokus und Selbstbestimmung bekommen. Das ist moderne Medizin: sanft, präzise, wissenschaftlich fundiert und vor allem nachhaltig wirkungsvoll." Priv.-Doz. Dr. med. K. A. Finjap, Neurochirurgin"Mit EXOMIND können wir neben sichtbaren ästhetischen Ergebnissen erstmals auch das mentale Wohlbefinden unserer Patienten stärken - für mehr Lebensqualität, nachhaltige Resultate und einen ganzheitlichen Ansatz, der Körper und Geist verbindet."Dr. med. Neda Nabavi, Fachärztin für Plastische und Ästhetische ChirurgieEinfach in den Alltag integrierbar:EXOMIND wurde entwickelt, um Menschen dort abzuholen, wo ihre Belastung entsteht - im täglichen Leben.Sicherheit, Komfort & Behandlungsablauf:- Nicht-invasiv, medikamentenfrei und CE-zertifiziert- 4 bis 6 Sitzungen, ein- bis zweimal pro Woche, individuell anpassbar- Jede Sitzung dauert 24,5 Minuten und wird als angenehm empfunden- Patienten können ihre täglichen Aktivitäten direkt danach wieder aufnehmenÜber BTL:BTL wurde 1993 gegründet und ist heute einer der weltweit führenden Hersteller medizinischer Geräte. Mit über 600 Ingenieuren und 4.200 Mitarbeitern in mehr als 90 Ländern bietet BTL innovative, nicht-invasive Lösungen für Body Contouring, Hautstraffung, Intimgesundheit und mentales Wohlbefinden. Zum Portfolio gehören unter anderem EMSCULPT NEO, EMFACE, EXION, EMSELLA und EXOMIND sowie die firmeneigenen Verfahren HIFEM, HIFES und ExoTMS.Weitere Informationen unter www.btlaesthetics.de.Pressekontakt:Sarah-Selina DriesenE-Mail: driesens@btlnet.comMobil: +49 171 7382773Original-Content von: BTL Medizintechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181632/6176984