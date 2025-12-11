Unterföhring (ots) -Vier Masken. Ein Siegerpokal. Unzählige Fragezeichen: Welche Promi-Füllung verbirgt sich in RAVE-IOLI? Krönt sich KING zum Herrscher der MaskedSinger-Bühne? Welcher Kern steckt hinter der Schale von EGGI? Stimmen die Muuh-tmaßungen zur Identität von MUUHNIKA? Wer schafft es, sein Geheimnis im großen Finale von "The Masked Singer" am Samstag, 13. Dezember 2025, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn bis zuletzt zu wahren? Fest steht: Alle vier Masken fallen in der letzten Show.Im Rateteam rätselt neben Verona Pooth und Chris Tall am Samstag auch Schlagersängerin Beatrice Egli - gemeinsam versuchen sie, den vier verbliebenen Masken auf die Schliche zu kommen. Matthias Opdenhövel moderiert "The Masked Singer". Endemol Shine Germany produziert die Rätselshow für ProSieben.Das "The Masked Singer"-Finale - am Samstag, 13. Dezember 2025, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf JoynInfos & Fotos: https://www.picdrop.com/joyn/themaskedsingerPressekontakt:Lisa Wittkephone: +49 (0) 89 95 07 -1129email: lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 -1161email: nadine.vaders@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6176982