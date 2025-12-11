EQS-News: Kirchhoff Consult GmbH
Die IPO-Bilanz 2025: Nur drei Börsengänge - und dennoch starke Kurse
Hamburg, 11. Dezember 2025 - Kirchhoff Consult, eine der führenden Kommunikations- und Strategieberatungen für Finanzkommunikation und Nachhaltigkeit, hat heute ihre IPO-Studie für das Jahr 2025 veröffentlicht. Die Studie zeigt: Der deutsche Markt für Börsengänge bleibt weiter verhalten. Mit nur drei IPOs - und damit einem Börsengang weniger als im Vorjahr - setzt sich die Schwäche am Kapitalmarkt fort. Das Emissionsvolumen fiel auf 1,19 Milliarden Euro und markiert damit den zweitniedrigsten Wert der letzten Dekade. Den größten Börsengang des Jahres führte das MedTech-Unternehmen Ottobock SE & Co. KGaA mit einem Volumen von 808 Millionen Euro durch. Für das IPO-Jahr 2026 ist Kirchhoff zuversichtlich und erwartetet rund zehn Börsengänge in Deutschland.
Jens Hecht, CFA, Managing Partner bei Kirchhoff Consult: "Nach einem Jahr mit hoher Volatilität, mehreren kurzfristigen Absagen und nur drei erfolgreichen Börsengängen blicken wir mit Zuversicht auf das IPO-Jahr 2026. Die Bewertungen an den Börsen sind weiterhin sehr attraktiv, erfolgreiche Platzierungen von Mittelstandsunternehmen wie Ottobock und Pfisterer stärken das Vertrauen der Investoren, und die Pipeline an potenziellen Emittenten wächst deutlich. Wenn sich das Marktumfeld weiter stabilisiert, rechnen wir mit einer spürbaren Belebung der Emissionstätigkeit. Das Potenzial für deutlich mehr Börsengänge in Deutschland ist vorhanden - jetzt gilt es, dieses Potenzial zu heben. Für das Jahr 2026 rechnen wir mit rund zehn IPOs."
Positive Kursperformance in herausforderndem Marktumfeld
Stabiler Markt für Mittelstandsanleihen mit deutlichem Volumenanstieg
Vorsichtig positiver Ausblick auf den IPO-Markt 2026
Das Umfeld für Börsengänge in Deutschland bleibt anspruchsvoll, zeigt jedoch erste Anzeichen eines Aufschwungs. Erfolgreiche Börsengänge wie die von Pfisterer und Ottobock, die erwartete Stabilisierung der Geldpolitik und staatliche Investitionsprogramme sorgen für eine vorsichtig positive Grundstimmung. Insgesamt verbessern sich die Voraussetzungen für Börsengänge, auch wenn ein sorgfältiges Timing weiterhin entscheidend bleibt.
Kirchhoff Consult erwartet mit rund zehn Neuemissionen für das Jahr 2026 eine Belebung des deutschen IPO-Marktes. Auch für den Markt neuer Mittelstandsanleihen wird eine positive Entwicklung prognostiziert.
Bereits Ende Oktober erläuterte Jens Hecht im Handelsblatt-Today-Podcast, warum die hohen Erwartungen an das IPO-Jahr 2025 enttäuscht wurden und welche Signale ab dem dritten Quartal für mehr Zuversicht sorgten. Zudem gab er Einblicke in potenziell kommende Börsengänge und zentrale Trends, die Emittenten und Investoren prägen. Der Podcast ist hier verfügbar.
Die vollständige IPO-Studie 2025 steht hier zum Download bereit.
Über Kirchhoff Consult
Kirchhoff Consult ist Mitglied im TEAM FARNER, einer europäischen Allianz von partnergeführten Agenturen. Gemeinsames Ziel: der Aufbau des europäischen Marktführers für integrierte Kommunikationsberatung.
