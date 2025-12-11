Tiefliegende Standorte, an denen sich Geothermie nutzen lässt, sind nur schwer zu entdecken. Das US-Startup Zanskar hat für die Suche jetzt ein KI-Modell integriert - und das ist bereits fündig geworden. Angesichts des weltweit steigenden Strombedarfs könnten geothermische Hotspots dauerhafte Energiequellen darstellen, ohne dass dabei klimaschädliche Treibhausgase freigesetzt werden. So fasst es auch ein Bericht der International Energy Agency zusammen. ...

