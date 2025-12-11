Wien (www.fondscheck.de) - Thomas Lehr, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch, wird ab dem 1. Januar 2026 neuer Partner des Kölner Vermögensverwalters, so die Experten von "FONDS professionell".Entsprechende Informationen von "FONDS professionell ONLINE" habe das Unternehmen auf Anfrage bestätigt. Lehr arbeite mittlerweile seit neun Jahren im Investmentteam des Asset Managers. Zuvor sei er unter anderem für die Credit Suisse, Berenberg und die Dekabank tätig gewesen. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.