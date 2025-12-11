Wien (www.fondscheck.de) - Thomas Lehr, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch, wird ab dem 1. Januar 2026 neuer Partner des Kölner Vermögensverwalters, so die Experten von "FONDS professionell".Entsprechende Informationen von "FONDS professionell ONLINE" habe das Unternehmen auf Anfrage bestätigt. Lehr arbeite mittlerweile seit neun Jahren im Investmentteam des Asset Managers. Zuvor sei er unter anderem für die Credit Suisse, Berenberg und die Dekabank tätig gewesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de