Xiaomi plant laut chinesischen Medien die Einführung von drei neuen Elektromodellen. Dabei ist aber nur eine Baureihe komplett neu, die anderen beiden Fahrzeuge sind von den bestehenden Modellen SU7 und YU7 abgeleitet - eine der Premieren soll aber auch relevant für Europa sein. Bei den drei neuen Modellen soll es sich angeblich um das große SUV YU9, das Sport-SUV YU7 GT und die Limousine SU7 L handeln. Wie die Modellbezeichnungen schon nahe legen, ...

