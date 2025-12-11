Berlin (ots) -Daten von krisenchat, Deutschlands größter digitaler Krisenhilfe mit +200.000 Beratungen, zeigen: Die Feiertage werden für viele Jugendliche durch familiäre Konflikte zur seelischen Belastung.Die gemeinnützige Organisation krisenchat verzeichnet an den Weihnachtsfeiertagen eine deutliche Zunahme von Hilfeanfragen aufgrund familiärer Konflikte:Fast jede vierte Beratung (23,5%) bei krisenchat dreht sich zwischen dem 24.12. und dem 26.12. um Familienkonflikte, ein Anstieg von rund 150% gemessen am Jahresdurchschnitt.Die Ursachen sind vielfältig: Hohe Erwartungen an harmonische Familienfeiern, beengte Wohnverhältnisse und das Aufeinandertreffen verschiedener Generationen. Für Jugendliche, die ohnehin mit psychischen Belastungen kämpfen - laut aktueller Copsy-Studie jeder vierte junge Mensch zwischen 7 und 23 Jahren - wird der Kontrast zwischen propagierter Weihnachtsidylle und eigener Lebenswirklichkeit besonders schmerzhaft spürbar."Für viele junge Menschen sind die Feiertage eine enorme emotionale Zusatzbelastung. Sie fühlen sich in Konflikten oft hilflos und alleingelassen, wenn die Schule als Alltagsstruktur wegfällt und allseits "Frohsinn' erwartet wird", sagt Juliane Pougin, Leiterin der psychosozialen Beratung bei krisenchat. "Unser Chat ist in diesen Tagen ein wichtiges Ventil - ein anonymes, sicheres Umfeld, in dem sie Angst, Wut oder Traurigkeit aussprechen können, ohne verurteilt zu werden."krisenchat ist an 365 Tagen im Jahr erreichbar. Gerade in den Weihnachtsferien, wenn klassische Beratungsstellen oft geschlossen haben, kann niedrigschwellige, digitale Erreichbarkeit ein Rettungsanker für junge Menschen sein.Check-Liste der krisenchat-Expert:innen, was Jugendlichen und Familien helfen kann:- Realistische Erwartungen: Nicht alles muss perfekt sein. Gemeinsam Zeit zu verbringen ist wichtiger als ein makelloses Fest.- Rückzugsräume schaffen: Jugendliche brauchen auch an Feiertagen die Möglichkeit, sich für eine Weile zurückzuziehen.- Kommunikation fördern: Ein offenes Gespräch über die stressauslösenden Faktoren im Vorfeld kann Entlastung schaffen.- Hilfe bekannt machen: Jugendliche sollten wissen, dass sie sich auch an Feiertagen an Dienste wie krisenchat wenden können.Über krisenchat:krisenchat ist Deutschlands meistgenutztes digitales Beratungsangebot für junge Menschen bis 25 Jahren. krisenchat bietet kostenlose, anonyme und rund um die Uhr verfügbare Krisenberatung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene per Chat - auf Deutsch und Ukrainisch. Seit der Gründung der gemeinnützigen Organisation 2020 wurden über 200.000 Beratungsgespräche in Deutschland geführt, dazu nochmal 50.000 Beratungsgespräche mit ukrainischen Hilfesuchenden. Das Angebot wird hauptsächlich durch Spenden finanziert und von über 450 qualifizierten Ehrenamtlichen sowie einem hauptamtlichen psychosozialen Team getragen. Melanie Eckert und Kai Lanz sind Co-CEOs der krisenchat gGmbH.Kontakt für Presseanfragen:Bodo v. Braunmühl, Communications LeadE-Mail: bodo.braunmuehl@krisenchat.deWeb: www.krisenchat.deOriginal-Content von: krisenchat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181631/6177006