Nürnberg (ots) -Ein immowelt Ranking der 10 teuersten Häuser und der 10 hochpreisigsten Wohnungen in Deutschland zeigt:- Teuerstes Haus: 35 Millionen Euro für ein prachtvolles Anwesen am Ammersee- Kostspieligste Wohnung: 12,5 Millionen Euro für ein Apartment in Hamburg Harvestehude- Immobilien zu Spitzenpreisen in München, Hamburg, Berlin und noblen süddeutschen GemeindenDie exklusivsten Immobilien Deutschlands haben in diesem Jahr preislich wieder in einer eigenen Liga gespielt. Ein Anwesen am Ammersee in Bayern für 35 Millionen Euro führt das Ranking der nobelsten Häuser an. Bei den Wohnungen nimmt ein Luxusapartment in Hamburg Harvestehude mit einem Angebotspreis von 12,5 Millionen Euro den Spitzenplatz ein. Das zeigt eine Auswertung der jeweils 10 teuersten Häuser und Wohnungen, die 2025 auf immowelt.de zum Kauf angeboten wurden. Dominiert wird das Luxus-Ranking von München: Insgesamt 8 der teuersten Immobilien befinden sich in der Isar-Metropole.35 Millionen Euro am AmmerseeDas exklusivste Haus des Jahres steht im oberbayerischen Herrsching am Ostufer des Ammersees. Für den schwindelerregenden Preis von 35 Millionen Euro wurde hier ein Villenanwesen mit 2.000 Quadratmeter Wohnfläche auf einem 8.000 Quadratmeter großen Grundstück angeboten - inklusive direktem Seezugang und eigenem Bootshaus.Fotos der Villa am Ammersee stehen hier (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2025/2025_12_11_Bilder_Villa_Ammersee_Platz1.zip) zum Download bereit (Copyright: IMMOVISION Property GmbH).Den 2. Platz belegt eine denkmalgeschützte Villa (https://www.immowelt.de/expose/6b50870d-886b-4d76-8986-18586e0f52fe) für 27,5 Millionen Euro im Münchener Stadtteil Bogenhausen mit 15 Zimmern, 1.015 Quadratmetern Wohnfläche und einem 1.793 Quadratmeter großen Grundstück. Historische Details treffen hier auf eine luxuriöse Ausstattung mit Heimkino, Poolhouse und Hamam.Fotos der Münchner Villa stehen hier (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2025/2025_12_11_Bilder_Villa_Muenchen_Bogenhausen_Platz2.zip) zum Download bereit (Copyright:Anja Richter / RIEDEL Immobilien GmbH).Auf Platz 3 folgt ein Anwesen im Berliner Ortsteil Dahlem für 18 Millionen Euro. Die Designer-Villa (https://www.immowelt.de/expose/7aa6fefe-9b29-47b6-b83c-fccb13da6d2f) verfügt über 20 Zimmer, 800 Quadratmeter Wohnfläche und ein 1.500 Quadratmeter großes Grundstück. Ein eigenes Schwimmbad, zwei Saunen und ein Fitnessraum unterstreichen den exklusiven Charakter des Objekts.Fotos der Berliner Designer-Villa stehen hier (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2025/2025_12_11_Bilder_Villa_Berlin_Dahlem_Platz3.zip) zum Download bereit (Copyright: AIB ALLGEMEINE IMMOBILIEN-BÖRSE)Unter den exklusivsten Immobilien des Jahres befindet sich auch ein Villenanwesen (https://www.immowelt.de/expose/3244cd29-dc72-4b9a-895e-c80917eeb9cf) im bayerischen Grünwald, das 11 Zimmer und 620 Quadratmeter Wohnfläche umfasst. Das Luxusanwesen für 16 Millionen Euro (Platz 4) steht auf einem 1.400 Quadratmeter großen Grundstück und zählt zu den typischen hochpreisigen Domizilen der prominenten Gemeinde südlich von München.Knapp dahinter liegt eine 15,4 Millionen Euro teure Architekten-Villa (Platz 5) im Münchner Stadtteil Bogenhausen mit 6 Zimmern, die sich auf 332 Quadratmeter verteilen. Auch Platz 6 entfällt auf die bayerische Landeshauptstadt: ein historisches Anwesen (https://www.immowelt.de/expose/2eb8277c-757a-466b-8780-f8337e312a51) in Pasing-Obermenzing mit 17 Zimmern für 14,8 Millionen Euro.Fotos der historischen Villa in Pasing-Obermenzing stehen hier (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2025/2025_12_11_Bilder_Villa_Muenchen_Pasing-Obermenzing_Platz6.zip) zum Download bereit (Copyright:Duken & v. Wangenheim)Dass exklusive Immobilien nicht ausschließlich an urbanen Standorten zu finden sind, zeigt ein Schlossanwesen (https://www.immowelt.de/expose/367fd65e-aa27-4837-b925-410bcabe837f) im baden-württembergischen Eberhardzell: Für 14,7 Millionen Euro (Platz 7) erhalten zahlungskräftige Käufer neben dem prächtigen Schloss auch ein angrenzendes Forsthaus, mehrere Nebengebäude sowie erstklassige Reitanlagen auf einem 100.000 Quadratmeter großen Grundstück.Komplettiert werden die Top10 durch drei bayerische Premiumdomizile: eine Villa in München Bogenhausen (https://www.immowelt.de/expose/400cf5f3-65bb-46ad-91da-f56848678651), ein Anwesen in Grünwald (https://www.immowelt.de/expose/6b84d5f6-7bc8-491c-a746-98100abbb9c8) sowie eine Immobilie mit Weitblick über den Tegernsee - jeweils mit einem Angebotspreis von 13,9 Millionen Euro.immowelt Ranking der 10 teuersten Häuser:1. Herrsching am Ammersee - 35.000.000 EUR2. München (Bogenhausen) - 27.500.000 EUR3. Berlin (Dahlem) - 18.000.000 EUR4. Grünwald - 16.000.000 EUR5. München (Bogenhausen) - 15.400.000 EUR6. München (Pasing-Obermenzing) - 14.800.000 EUR7. Eberhardzell - 14.700.000 EUR8. München (Bogenhausen) - 13.900.000 EUR9. Grünwald - 13.900.000 EUR10. Tegernsee - 13.900.000 EUR12,5 Millionen Euro für Luxusapartment in HamburgFür die exklusivsten Wohnungen des Jahres waren zum Teil ebenfalls zweistellige Millionenbeträge fällig. Den Spitzenplatz belegt ein Apartment für 12,5 Millionen Euro im vornehmen Hamburger Stadtteil Harvestehude mit 5 Zimmern, die sich auf 470 Quadratmetern und zwei Ebenen verteilen. Dank der Lage in erster Alsterreihe genießen die Bewohner der Nobelunterkunft einen traumhaften Ausblick.Auf Platz 2 folgt ein 306 Quadratmeter großes Penthouse in Berlin Mitte (https://www.immowelt.de/expose/467bdc77-7925-4b00-8853-99c0bb135ce6) für 11 Millionen Euro. Die Wohnung ist Teil eines direkt am großen Tiergarten gelegenen Villenquartiers und besticht durch einen 15 Quadratmeter großen Sonnenbalkon sowie einen eigenen Poolbereich.Fotos der Berliner Wohnung stehen hier (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2025/2025_12_11_Bilder_Penthouse_Berlin_Mitte_Platz2.zip) zum Download bereit (Copyright: Dipl. Ing. Kühne GmbH).Der 3. Platz geht an ein 10,89 Millionen Euro teures Penthouse in München Bogenhausen. Das Luxusdomizil in zentraler Bestlage an der Isar bietet 5 Zimmer auf 315 Quadratmetern Wohnfläche.Dahinter folgen zwei weitere Münchner Wohnungen: Ein 3-Zimmer-Apartment im Seven Tower in Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt mit Aussicht über München für 9,8 Millionen Euro (Platz 4) sowie ein Penthouse mit 8 Zimmern und Dachterrasse in Bogenhausen für 9,557 Millionen Euro (Platz 5). Insgesamt befinden sich 4 der 10 teuersten Wohnungen in München.Hamburg ist ebenfalls viermal in den Top10 vertreten: Neben dem 1. Platz belegen Nobelunterkünfte aus der Hansestadt auch die Ränge 6 bis 8 des Wohnungsrankings. Im renommierten Elbvorort Othmarschen wird eine moderne Penthouse-Maisonette (https://www.immowelt.de/expose/8efc5d18-b240-4a70-8c10-6f6b073ebf65) mit 475 Quadratmetern und direkter Lage an der Elbe für 9,25 Millionen Euro angeboten (Platz 6). Dank Terrassen, die in jede Himmelsrichtung zeigen, bietet die Wohnung spektakuläre Blicke auf die Elbe und die Hamburger Elbvororte. Ein 423 Quadratmeter großes Penthouse in Eppendorf (https://www.immowelt.de/expose/76f2d845-d93b-4e6e-b0eb-c7becc8cf471), belegt mit einem Angebotspreis von 8,9 Millionen Euro den 7. Platz. Preislich knapp dahinter folgt ein Penthouse im Stadtteil Winterhude mit 350 Quadratmeter Wohnfläche für 8,75 Millionen Euro (Platz 8).Fotos der Wohnungen in Othmarschen und Eppendorf stehen hier (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2025/2025_12_11_Bilder_Penthouse_Hamburg_Othmarschen_Platz6.zip) (Copyright: VON POLL IMMOBILIEN Hamburg-Elbvororte) und hier (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2025/2025_12_11_Bilder_Penthouse_Hamburg_Eppendorf_Platz7.zip) (Copyright: VON JÄRTEN & CIE. Grundbesitz und Immobilienberatungs GmbH) zum Download bereit.Abgerundet werden die Top 10 von einem Berliner Penthouse (https://www.immowelt.de/expose/01330b79-c136-4da5-aa69-79c00d59248b) in Mitte für 8,5 Millionen Euro (Platz 9), dessen Dachterrasse mit Whirlpool einen grandiosen Blick über die Hauptstadt bietet, sowie einer weiteren Münchner Wohnung (https://www.immowelt.de/expose/9f813af4-cea3-4978-b83c-0ce3f19d79fd) in Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, die sich über vier Etagen erstreckt und 8,15 Millionen Euro kostet (Platz 10).immowelt Ranking der 10 teuersten Wohnungen:1. Hamburg (Harvestehude) - 12.500.000 EUR2. Berlin (Mitte) - 11.000.000 EUR3. München (Bogenhausen) - 10.890.000 EUR4. München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) - 9.800.000 EUR5. München (Bogenhausen) - 9.557.500 EUR6. Hamburg (Othmarschen) - 9.250.000 EUR7. Hamburg (Eppendorf) - 8.900.000 EUR8. Hamburg (Winterhude) - 8.750.000 EUR9. Berlin (Mitte) - 8.500.000 EUR10. Ranglisten der exklusivsten Immobilien stehen hier zum Download bereit. (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2025/2025_12_11_Tabellen_Teuerste_Kaufimmobilien_2025.pdf)Bitte beachten Sie, dass die Inserate zum 1. Dezember 2025 verlinkt wurden und jederzeit von den Anbietern entfernt werden können.Die in der Pressemitteilung verlinkten Fotos dürfen unter Beachtung des Copyright-Hinweises für die Berichterstattung genutzt werden. Für die Nutzung der in den Inseraten verwendeten Bilder ist die ausdrückliche Zustimmung des jeweiligen Anbieters erforderlich.Berechnungsgrundlage:Datenbasis für das Ranking der teuersten Wohnungen und Häuser waren Angebote, die zwischen Januar und November 2025 auf immowelt.de inseriert wurden. Bei den Preisen handelt es sich jeweils um Angebots-, keine Abschlusspreise. Berücksichtigt wurden ausschließlich Angebote mit vollständigem Exposé. Neubauprojekte ohne Bebauung, Fertighäuser, Mehrfamilienhäuser oder Zwangsversteigerungen wurden nicht berücksichtigt. 