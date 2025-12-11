© Foto: Alexander Stein - JOKERChina vergibt erstmals vereinfachte Exportlizenzen für Seltene Erden. Ford profitiert sofort, deutsche Autobauer bleiben außen vor und schlagen Alarm.China hat erstmals vereinfachte Exportlizenzen für Seltene Erden ausgestellt. Ford bestätigte, dass mehrere chinesische Magnetlieferanten des Konzerns zu den ersten Unternehmen gehören, die diese Genehmigungen erhalten haben. Damit sollen Lieferengpässe entschärft werden, die seit April große Teile der Automobilproduktion ausgebremst hatten. Neuer Mechanismus nach Xi-Trump-Treffen Die sogenannten allgemeinen Lizenzen gehen auf ein Treffen zwischen Chinas Präsident Xi Jinping und dem US-Präsidenten Donald Trump in Südkorea zurück. Die neuen …Den vollständigen Artikel lesen
