China vergibt erstmals vereinfachte Exportlizenzen für Seltene Erden. Ford profitiert sofort, deutsche Autobauer bleiben außen vor und schlagen Alarm.China hat erstmals vereinfachte Exportlizenzen für Seltene Erden ausgestellt. Ford bestätigte, dass mehrere chinesische Magnetlieferanten des Konzerns zu den ersten Unternehmen gehören, die diese Genehmigungen erhalten haben. Damit sollen Lieferengpässe entschärft werden, die seit April große Teile der Automobilproduktion ausgebremst hatten. Neuer Mechanismus nach Xi-Trump-Treffen Die sogenannten allgemeinen Lizenzen gehen auf ein Treffen zwischen Chinas Präsident Xi Jinping und dem US-Präsidenten Donald Trump in Südkorea zurück. Die neuen …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.