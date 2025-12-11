Am 8. September 2025 berief die Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) Development Group ein hochrangiges Treffen in der City of London ein, an dem Vertreter aus 37 Nationen, darunter alle G7-Mitglieder, sowie die Europäische Kommission, die NATO, das Europäische Parlament globale Banken und Ratingagenturen teilnahmen, um über die DSRB zu diskutieren.

Mehrere Länder haben nun ihre Absicht bekundet, die erforderlichen formellen Schritte zur Einrichtung des DSRB einzuleiten.

Dieses schrittweise Vorgehen ist bei der Gründung internationaler Finanzinstitutionen üblich. In der Regel beginnt der Prozess mit einer Kerngruppe von Ankernationen und wird durch die Aufnahme weiterer Mitglieder im Rahmen von Vertragsverhandlungen und anschließenden Kapitalrunden erweitert.

Der DSRB soll die SAFE-Initiative der Europäischen Union ergänzen und bietet eine breitere multilaterale Plattform, die NATO- und indopazifische Staaten zusammenbringt und globales Kapital mobilisiert, um die Bilanzkapazität aufzubauen, die zur Finanzierung der Verteidigungsausgaben und langfristigen Investitionen in die Widerstandsfähigkeit der Staaten erforderlich ist.

Die Initiative schreitet mit den Regierungen weiter voran und es gibt einen klaren Weg zur nächsten Arbeitsphase: Gespräche mit den Gründungsländern, Ausarbeitung der Satzung und Kapitalbildung. Das DSRB setzt sich weiterhin für die Unterstützung einer stärkeren und widerstandsfähigeren verbündeten Industriebasis durch langfristige, skalierbare Finanzierungen ein.

