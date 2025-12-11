Livetrading am Tag der FED: So haben wir die Marktbewegung genutzt!

Anzeige / Werbung

Aufzeichnung des heutigen Webinars:

Das zweite Livetrading in dieser Woche fand direkt am Tag der Fed-Zinssatzentscheidung statt. Im Vorfeld sind sich alle Marktteilnehmer einig, oder zumindest zu 89 Prozent, dass es die dritte Zinssenkung in diesem Jahr geben wird. Jerome Powell hatte diese nur in Frage gestellt, sollte die Inflation weiter anziehen. Doch die Daten zur PCE-Kernrate am vergangenen Freitag zeigten, dass hier keine weitere Angst besteht und die Verbraucher auch zuversichtlich in die Zukunft blicken. Dies wurde parallel über den Uni Michigan Indikator des Verbrauchervertrauens am Freitag aufgezeigt. In dieser Woche gab es zudem noch Wirtschaftsdaten vom Arbeitsmarkt. Bei den JOLTS Stellenanzeigen war abermals ein Anstieg zu sehen, der auf einen robusten Arbeitsmarkt hindeutet, welcher jedoch nicht überhitzt ist.

Auf die Arbeitsmarktdaten müssen wir noch bis kommenden Dienstag warten. Dann soll diese Statistik (auch NFP genannt) aus Washington für Oktober und November gleichzeitig veröffentlicht werden. Schalte Dich gern für das Webinar der LIVE-Kommentierung zu.

Nach dieser Vorbereitung aus ökonomischer Sicht ergründeten wir noch das Thema Verfallstag. Hier stehen Futures und Optionen auf Indizes und Einzelwerte im Fokus. Termin ist der 19. Dezember - also der Freitag in der nächsten Woche (im Video einmal irrtümlich als nächster Freitag formuliert). Bereits einige Tage zuvor sollten US-Trader:innen auf den nächsten Future-Kontrakt wechseln. Im DAX-Future ist der Wechsel erst einen Tag zuvor notwendig. Woran man den genauen Zeitpunkt erkennen kann, zeigen wir im Video mit Blick auf das jeweilige Handelsvolumen der Kontrakte.

Direkt zum Handelsstart der Wall Street hatten die US-Indizes erneut gegensätzliche Bewegungen gezeigt. Der Dow Jones startete direkt nach oben durch, während der Nasdaq erst einmal Schwäche signalisierte. Diese Schwäche nutzte ich antizyklisch zum Kauf, wurde zunächst kurz ausgestoppt und bekam dann an der nächsten Unterstützung den Wunschkurs leider nicht. Es fehlten 6 Punkte und der Nasdaq zog deutlich an. Im Umfeld der intraday-Abwärtstrendlinie spekulierte ich dann erneut auf einen Richtungswechsel und konnte diesen Trade entsprechend bis zum Ziel von rund 40 Punkten managen.

Noch ein Kommentar zum DAX sei erlaubt: Die 24.000 als runde Marke war erneut das Tief im Markt für den Handelstag, wie schon am Tag zuvor. Solche Marken und auch die GAP-Bereiche sind daher im Chart sehr wichtig und eine Markierung notwendig, wenn Du entsprechende Umkehrbereiche herausarbeiten magst. Gern unterstützen wir Dich auch in den kommenden Wochen bis Jahresende noch in einigen Live-Session bei der Marktanalyse. Die Termine stehen schon heute bis zum Jahreswechsel fest und sind im Video markiert.

Ab der nächsten Session live interaktiv dabei sein:

Jetzt kostenlos anmelden

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.