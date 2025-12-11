Berlin (ots) -Die Veröffentlichung von "Asterix in Lusitanien" erweist sich als doppelter Triumph: Das 41. Abenteuer der unbeugsamen Gallier begeistert mit großartiger komischer Erzählkunst und stürmt gleichzeitig aus dem Stand die Bestsellerlisten. Asterix und Obelix mischen die Buchcharts auf und verdrängen mit beeindruckender Leichtigkeit prominente Bestsellerautoren vom Siegertreppchen.Allein von der Hardcover-Ausgabe wurden bereits über 450.000 Exemplare binnen sieben Wochen verkauft. Damit ist dieses Album auf dem besten Weg, selbst das bislang erfolgreichste Abenteuer "Die Weisse Iris" vom Siegerpodest zu stoßen. Passend zur umsatzstarken Weihnachtssaison ist "Asterix in Lusitanien" weiterhin im Handel erhältlich und das ideale Geschenk für Comic-Fans und Spontankäufer. Auch die Softcover-Ausgabe zeigt eine sehr hohe Abverkaufsdynamik und wird nach Verlagsprognose voraussichtlich die Millionenmarke überschreiten. Damit gehört "Asterix in Lusitanien" bereits jetzt zu den erfolgreichsten Asterix-Alben der vergangenen Jahrzehnte.Asterix-Verleger Wolf Stegmaier erklärt:"Alle zwei Jahre stürmt Asterix zuverlässig die deutschen Bestsellerlisten. Dies unterstreicht die tiefe und generationsübergreifende Verbundenheit der Deutschen mit den unbeugsamen Galliern. Von der Großmama bis zum Enkelkind: Die Begeisterung für Asterix vererbt sich von Generation zu Generation und ist eines der wenigen Themen, auf das sich das ganze Land einigen kann."Das Autorenduo Fabcaro (Szenarist) und Didier Conrad (Zeichner) setzt das Werk der Asterix-Väter René Goscinny und Albert Uderzo behutsam fort. Seit dem ersten Auftritt der beiden unbeugsamen Gallier im Jahre 1959 wurden weltweit über 400 Millionen Alben verkauft. Etwa ein Drittel davon im deutschsprachigen Raum.Seit dem 23. Oktober 2025 ist das 41. Album "Asterix in Lusitanien" im Handel und online unter www.egmont-shop.de erhältlich (ISBN: 978-3-7704-2441-2, HC: EUR 13,50 EUA 13,90 SFR 18,90, SC: EUR: 7,99 EUA 8,50 SFR 15,00).Für Rezensionsexemplare und Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHMobil: +49 (0)16097416569E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/6177021